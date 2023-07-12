Грейр Яков Андреевич
Возглавлял Военно-цензурный Отдел Разведывательного Управления ПШ РВСР с 28 декабря 1918 по январь 1920 г., затем был заместителем нового заведующего. ВЦО ведал как военной цензурой, так и почтово-телеграфной цензурой.
Возглавлял Военно-цензурный Отдел Разведывательного Управления ПШ РВСР с 28 декабря 1918 по январь 1920 г., затем был заместителем нового заведующего. ВЦО ведал как военной цензурой, так и почтово-телеграфной цензурой.
Перечень по истории татарского населения нижегородской губернии XVIII – XX веков. Общероссийская политика по отношению к татарам Списки мурз и новокрещенных, поверстанных новым окладом. Указан его размер. 1684-1687 гг. ф. 2013, оп. 602, д. 398, лл. 1-5. Жалованная грамота об отказе казанцу, кн. Аянову П.С., земли, в придачу к его поместному прежнему окладу, за… Читать далее »
Содержание воспоминаний зависит от того, что хотел и мог рассказать их автор.
Рядом со Спасо-Преображенским собором в Торжке стоит зимняя (тёплая) церковь во имя Входа Господа в Иерусалим. В Писцовой книге Торжка 1625 г. сказано, что в храме Спаса (постройки 1364 г.) указывается на наличие Входоиерусалимского придела: «да в том же соборном храме придел вверху на полатех вход во Иерусалим». По данным этой же Писцовой книги в… Читать далее »
Фонд Р-2371. Завод № 197 им. В.И. Ленина. Опись 6. Секретный отдел. 1935-1943 гг. (pdf; 28 Мб)
Пословицы и поговорки записаны от старожилов Балахнинского р-на Горьковской области в ноябре 1976 г.
ГОРОДИЩЕ ГОРОДОК – ОТВЕТ НА ЗАГАДКУ ИСТОРИИ НИЖНЕГО НОВГОРОДА XV ВЕКА? А.И. Давыдов (НИП «Этнос») Постоянная экспозиция главного здания Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника – дома Рукавишниковых на Верхневолжской набережной теперь дополнена археологической выставкой, открывшейся 29 июня 2023 года. Называется она «Городище Городок. Загадка Нижнего Новгорода XV века». XV век для нижегородской истории – «дело темное».… Читать далее »
В ходе Великой Отечественной войны, накопленный в тяжелых боях бесценный боевой опыт, как руководителями, так и рядовым и сержантским составом войск, привел к удивительному явлению — повсеместной инициативе. Один из эпизодов завершающего этапа войны тому пример.
Фонд Р-1631. Волжское объединенное речное проходство Министерства речного флота. Опись 7а (1956-1975 гг.) (pdf; 5 Мб)
Неожиданно из-за занятых траншей, в районе южнее Цехина выскочила группа солдат противника в количестве 15человек. Сержант Подлиннов со своим отделением атаковал противника и лично сам из автомата уничтожил 5 немцев и продолжил дальше тянуть теодолитный ход.
Опубл.: Кирнарская Д.К. Психология специальных способностей. Музыкальные способности. М., 2004. С. 22-26.