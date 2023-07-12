Грейр Яков Андреевич

Рядом со Спасо-Преображенским собором в Торжке стоит зимняя (тёплая) церковь во имя Входа Господа в Иерусалим. В Писцовой книге Торжка 1625 г. сказано, что в храме Спаса (постройки 1364 г.) указывается на наличие Входоиерусалимского придела: «да в том же соборном храме придел вверху на полатех вход во Иерусалим». По данным этой же Писцовой книги в… Читать далее »