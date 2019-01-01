Обновление материалов сайта

Все публикации

Материалы, опубликованные с 2019 года доступны тут.

Продолжено размещение книги Н.И. Решетникова “Русско-французские созвучия: опыт толкового словаря” в подразделе “Антропологический музей”: раздел на букву Х.

Информация о выходе в свет сборника статей «Курмышский край.1372 – 2022» опубликована в рубрике “Вышла книга” раздела “Текст пространства”.

18 июля 2022 г. Статья Н.А. Пакшиной “«Взрывная сила писем старых». История от первого лица по письмам бывшей Курмышской дворянки” опубликована в подразделе “Семейные архивы”.

16 июля 2022 г. Размещена глава 6 “Два понимания художественного образа” из книги Б. Кутузова “Русское знаменное пение” в рубрике “Восприятие музыки”.

14 июля 2022 г. Книга Т.В.Ивницкой “Публикации документов по истории рабочего класса СССР (1918-1920 гг.)” (М., 1960) размещена в подразделе “Археография”.

12 июля 2022 г. В рубрике “Защитники Отечества” опубликован документальный рассказ-биография В.Н. Нефёдова “Супруги Меньшаковы — Защитники Отечества“.

10 июля 2022 г. Пополнилась рубрика персоналий дореволюционных цензоров: Е.О. Фрейберг, Х.Д. Френ, А.С. Фридберг.

8 июля 2022 г. Книга А.И. Пересады “Балалаечных дел мастер. Очерк о жизненном и творческом пути С.И. Налимова” (Сыктывкар, 1983) размещена в рубрике “Музыкальные эпохи”. В качестве иллюстрации прилагаются два аудиофайла: “Вальс Бабочка” и “Вальс Фавн”.

Раздел на букву “Ф” из книги Н.И. Решетникова “Русско-французские созвучия: опыт толкового словаря” опубликован в подразделе “Антропологический музей”.

6 июля 2022 г. “Суфии” Идрис Шаха размещены в разделе “Человек и текст”.

4 июля 2022 г. В рубрике “Защитники Отечества” опубликован документальный рассказ-биография В.Н. Нефёдова “Лейтенант Евтиков Борис Иванович“.

2 июля 2022 г. Опубликованы воспоминания Т.А. Ситниковой-Немировской “На жизненных перекрестках” в подразделе “Семейные архивы”.

Рубрика “Заместители заведующего Главлитом” пополнилась статьей “1964-1991 Зорин Николай Петрович“.

29 июня 2022 г. Раздел на букву “У” из книги Н.И. Решетникова “Русско-французские созвучия: опыт толкового словаря” опубликован в подразделе “Антропологический музей”.

25 июня 2022 г. Рубрика “Заместители заведующего Главлитом” пополнилась статьей “1954-1957 Котеленец Анатолий Иванович“.

Пополнилась рубрика персоналий дореволюционных цензоров: И.Г. Шиман, А.П. Ширинский-Шихматов, П.А. Ширинский-Шихматов.

23 июня 2022 г. Научно-исследовательский комплекс информационных блоков-персоналий “О горьковчанах — жертвах германской агрессии“, подготовленный В.Н. Нефедовым, опубликован в разделе “Текст пространства”.

В рубрике “Защитники Отечества” опубликован документальный рассказ-биография “Сержант Паршуткин Ефим Михайлович” В.Н. Нефёдова.

21 июня 2022 г. Ко Дню памяти и скорби в разделе “Человек и текст” размещен текст выступления по радио 22 июня 1941 г. Уинстона Черчилля “Союз с Россией”.

Опубликована работа Т.В. Кучеровой “Артиллерийские курсы в Семенове по материалам семейной переписки” в подразделе “Семейные архивы”.

19 июня 2022 г. Ко Дню памяти и скорби материал в рубрику “Воинские мемориалы” подготовил А.И. Давыдов.

17 июня 2022 г. Снова “Свадебные обрядовые песни” публикуются “Этнологического музея” сайта.

13 июня 2022 г. Статья А.И. Давыдова и С.В. Петряева “Дом Переплетчикова на Живоносновской улице в Нижнем Новгороде (чайная «столбы»). Строительная история” опубликована в разделе “Текст пространства”.

11 июня 2022 г. Размещена рецензия Б.М. Пудалова на издание “Описание документов московских приказов: Приказные дела старых лет / подгот. А.В. Антонов. М.: Древлехранилище, 2021“в подразделе “Археография”.

9 июня 2022 г. Опубликована опись № 822 фонда № 1411 “Нижегородская губернская ученая архивная комиссия” в рубрике Центрального архива Нижегородской области.

7 июня 2022 г. “Свадебные песни. Величальная жениху” подготовлены Е.В. Тихомировой для “Этнологического музея” сайта.

5 июня 2022 г. Пополнилась рубрика персоналий дореволюционных цензоров: П.Н. Франк, И.В. Франке, А.Ю. Фрей.

3 июня 2022 г. Рубрика “Заместители заведующего Главлитом” пополнилась статьей “1953, апрель – октябрь Борисоглебский Евгений Иванович“.

1 июня 2022 г. Ник Бостром задался вопросом “Живем ли мы в компьютерной симуляции” в разделе “Человек и текст”.

28 мая 2022 г. Восстановлены два материала в разделе “Текст пространства”:

А.И. Давыдов “Доходный дом Н.А. Бугрова с отделением Волжско-Камского банка (ул. Рождественская, 27)”,

О.В. Орельская, С.В. Петряев “Нижний Новгород. Улица Рождественская, дом № 38”.

26 мая 2022 г. Отрывок “Из воспоминаний Елены Федоровны Ипполитовой” подготовила Т.В. Кучерова для раздела “Семейные архивы”.

24 мая 2022 г. Рубрика “Заместители заведующего Главлитом” пополнилась статьей “1951-1953 Скобелев Михаил Трофимович“.

22 мая 2022 г. Восстановлены два материала А.И. Давыдова в разделе “Текст пространства”:

А.И. Давыдов “Дом № 5/31 по улице Ошарской. Историко-архитектурная характеристика”,

Материалы паспорта выявленного объекта культурного наследия – усадьбы П.Н. Соколовой (Нижний Новгород, ул. Ошарская, 10).

20 мая 2022 г. Статья Виктора Гурьев “Не собрав стихов для вечности… (Алексей Суслов)” опубликована в подразделе “Семейные архивы”.

16 мая 2022 г. Археографическое введение к изданию «Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси кон. XIV – нач. XVI в.» (М., 1952) размещено в подразделе “Археография”.

14 мая 2022 г. “Не велят Маше за реченьку ходить” в нашем “Этнологическом музее”.

12 мая 2022 г. Научно-исследовательский комплекс информационных блоков-персоналий “Старо-Сормовское воинское захоронение“, подготовленный В.Н. Нефедовым, опубликован в разделе “Текст пространства”.

10 мая 2022 г. Вокально-симфоническая поэма «Военные письма» В.А. Гаврилина и комментарий к ней Л. Михеевой размещены в подразделе “Музыкальные эпохи”.

Открылся новый подраздел “Биографии” в разделе “Текст истории”. В рубрике “Защитники Отечества” опубликован документальный рассказ – биография “Старший сержант Николай Ожгибесов” В.Н. Нефёдова.

9 мая 2022 г. Фронтовой дневник Ю.В. Сементовского опубликован в подразделе “Семейные архивы”.

8 мая 2022 г. Опубликована статья В. Ершова “Знакомство с гидронимией юго-западной части территории Нижегородской области” в рубрике “Историческая ономастика”.

6 мая 2022 г. Размещен ознакомительный фрагмент философского труда Освальда Шпенглера “Закат Европы” в разделе “Человек и текст”.

4 мая 2022 г. Раздел на букву “Т” из книги Н.И. Решетникова “Русско-французские созвучия: опыт толкового словаря” опубликован в подразделе “Антропологический музей”.

2 мая 2022 г. Публикацией Н.В. Мосягиной “Попевки знаменного pocпeвa из музыкально-теоретического руководства «Ключ разумения» Тихона Макарьевского” завершено размещение сборника исследований и изданий источников “Тихон Макарьевский — деятель русской культуры XVII-XVIII вв. Мате­риалы к биографии” (М.-СПб., 2014).

Рубрика “Заместители заведующего Главлитом” пополнилась статьей “1951-1961(?) Зорин Алексей Лукич“.

29 апреля 2022 г. Продолжено размещение книги Н.И. Решетникова “Русско-французские созвучия: опыт толкового словаря” в подразделе “Антропологический музей”: раздел на букву С.

27 апреля 2022 г. Воспоминания С.А. Духан “Моя семья и военное детство” опубликованы в подразделе “Семейные архивы”.

25 апреля 2022 г. “Пасхальные рецепты. Кулич и пасха” от П. Грановской разместились в “Этнологическом музее” сайта.

23 апреля 2022 г. Восстановлены два материала А.И. Давыдова в разделе “Текст пространства”, впервые опубликованные в 2011 и 2013 гг.:

“Строительная история домовладения № 62 по Ильинской улице в Нижегородском районе Нижнего Новгорода“,

“Дом № 110 по улице Ильинской в Нижнем Новгороде. Историко-культурная характеристика“.

21 апреля 2022 г. Философский труд Иммануила Канта “Критика чистого разума” размещен в разделе “Человек и текст”.

19 апреля 2022 г. Размещены две статьи из сборника “Лениниана: Продолжение поиска” (Л., 1987):

М.С. Веселина “Из истории выявления документов В.И. Ленина в государственных учреждениях и архивах Ленинграда” в подразделе “Археография”,

Л.И. Белянина “В.И. Ленин и создание контрольных комиссий РКП(б)” в подразделе “История государственного управления после 1917 г.”.

Опыт М.С. Веселиной “Из истории выявления документов В.И. Ленина в государственных учреждениях и архивах Ленинграда” представлен в подразделе “Археография”.

17 апреля 2022 г. Статья М. Янковского “Дунаевский и его письма” из книги “Дунаевский Исаак Осипович. Избранные письма” (Л., 1971) размещена в разделе “Текст музыки”.

15 апреля 2022 г. Опубликована статья Т.В. Кучеровой “К биографии художника Николая Николаевича Жукова (1908–1973)” в подразделе “Семейные архивы”.

13 апреля 2022 г. “Экспедиция по Нижегородскому Заволжью и Поветлужью” в разделе “Текст пространства”.

11 апреля 2022 г. Размещена статья Л.А. Кобельковой “Вопросы публикации фонодокументов в архивоведческой литературе 1950-1980 гг. (историографический обзор)” в подразделе “Археография”.

Восстановлены два материала в разделе “Текст пространства”, впервые опубликованные в 2007 и 2014 гг.: Материалы паспорта объекта культурного наследия – Мукомольной мельницы торгового дома “Емельян Башкиров с сыновьями”, Материалы паспорта объекта культурного наследия – Cклада (лабазов для склада товара) мукомольной мельницы торгового дома “Емельян Башкиров с сыновьями” (Нижний Новгород, ул. Гаршина, 40 – литеры И, И1, И2).

9 апреля 2022 г. Завершилось размещение описи № 126 фонда № 639 “Нижегородское губернское дворянское депутатское собрание” Центрального архива Нижегородской области третей её частью с делами № 10188-10966.

7 апреля 2022 г. Рубрика “Заместители заведующего Главлитом” пополнилась статьей “1950-1966 Аветисян Степан Петрович“.

5 апреля 2022 г. “Обряд Встреча Весны в Нижегородской области (тексты песен)” в нашем “Этнологическом музее”.

4 апреля 2022 г. Восстановлены два материала в разделе “Текст пространства”, впервые опубликованные в 2011 г.: “Материалы паспорта объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) – дома А.Л. Барышевой (Нижний Новгород, улица Черниговская, 4)”, Давыдов А.И. “Архитектурно-промышленный комплекс мельницы М.А. Дегтярева”.

3 апреля 2022 г. Продолжено размещение книги Н.И. Решетникова “Русско-французские созвучия: опыт толкового словаря” в подразделе “Антропологический музей”: раздел на букву Р.

1 апреля 2022 г. Размещен фрагмент “Музыканты – веселый народ” из книги В.Г. Ражникова “Кирилл Кондрашин рассказывает о музыке и жизни” в подразделе “Музыкальные эпохи”.

Ознакомительный фрагмент книги Макса Фрая “Вся правда о нас” размещен в разделе “Человек и текст”.

30 марта 2022 г. Восстановлены два материала в разделе “Текст пространства”, подготовленные А.И. Давыдовым: “Домовладение № 72 по улице Ильинской в Нижнем Новгороде“, “Нижний Новгород. Улица Ильинская, 117-119. Строительная история домовладений“.

26 марта 2022 г. Материал “Из семейного фотоальбома” опубликован в подразделе “Этнологический музей Нижегородской области”.

Размещен том 45 (2020 г.) журнала “Памятные записки” общественной организации ветеранов Нижнего Новгорода “Общество старых нижегородцев”.

24 марта 2022 г. Новая статья в рубрике “Заместители заведующего Главлитом”: “1947-1959 Исаченко Иван Анисимович“.

22 марта 2022 г. Статьей Н.В. Мосягиной “Странные пометы в “Ключе разумения” и теории древнерусского церковно-певческого искусства 2-й половины XVII в.” продолжена публикация сборника исследований и изданий источников “Тихон Макарьевский — деятель русской культуры XVII-XVIII вв. Мате­риалы к биографии” (М.-СПб., 2014).

20 марта 2022 г. Научно-исследовательский комплекс информационных блоков-персоналий “Красная Этна. Воинское захоронение“, подготовленный В.Н. Нефедовым, опубликован в разделе “Текст пространства”.

А. Готсдинер “О стадиях формирования музыкального восприятия” в подразделе “Восприятие музыки”.

18 марта 2022 г. Заканчивается размещение описи дел № 1 фонда № 2 “Канцелярия нижегородского губернатора” Центрального архива Нижегородской области разделом за 1916 год.

16 марта 2022 г. Статья В.Н. Самошенко “Публикаторская деятельность исторических архивов дореволюционной России” 1986 года издания размещена в подразделе “Археография”.

Сборник “Научно-исследовательская работа в музее” (М., 2012) пополнир рубрику “Конференции и научные семинары в музеях”.

14 марта 2022 г. Опубликовано исследование Д.А. Макарова “История Персицев. Очерк первоначальной истории Нижегородского масложирового комбината и истории семей его основателей” в разделе “Текст истории”.

12 марта 2022 г. Пополнилась рубрика персоналий дореволюционных цензоров: К.С. Незабитовский, Ф.А. Нейман, Нейман.

10 марта 2022 г. Ознакомительный фрагмент книги Макса Фрая “Ключ из жёлтого металла” размещен в разделе “Человек и текст”.

Новая книга в рубрике “Историческая ономастика”: “Русские имена, прозвища, фамилии. Материалы к именослову. Часть 1. Русские имена славянского происхождения” (автор-составитель Н.И. Решетников).

8 марта 2022 г. Фрагменты книги Александра Лесса “Рассказы о Шаляпине”, дополненные музыкальными иллюстрациями, размещены в разделе “Текст музыки”.

6 марта 2022 г. Вторая часть (дела № 9090-10187) описи № 126 пополнила рубрику фонда № 639 “Нижегородское губернское дворянское депутатское собрание” Центрального архива Нижегородской области.

4 марта 2022 г. Опубликована “Научная концепция музея ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса” в разделе “Текст музея”.

2 марта 2022 г. Новая статья в рубрике “Заведующие Главлитом”: “1946-1957 Обухов Павел Андреевич“.

Статья В.М. Магидова “Вопросы теории и методики издания кинофотодокументов” размещена в рубрике “Издание исторических источников”.

28 февраля 2022 г. Архитектурно-градостроительная концепция научно-исследовательского предприятия «Этнос» “Благовещенская слобода в Нижнем Новгороде” опубликована в разделе “Текст пространства”.

26 февраля 2022 г. Работа Е.В. Тихомировой “Народная обрядовая кухня, принятая на Святки в Нижегородской области” опубликована в рубрике “Рецепты народной кухни”.

24 февраля 2022 г. Научно-исследовательский комплекс информационных блоков-персоналий “Марьина Роща. Воинский участок № 2“, подготовленный В.Н. Нефедовым, опубликован в разделе “Текст пространства”.

Размещена Глава VI “Разнородные влияния” из книги Ю. Арбатского “Этюды по истории русской музыки” в подразделе “Музыкальные эпохи”. Материал проиллюстрирован кантом «Мире лукавый» украинского композитора XVI столетия Стефана Яворского, исполненным ансамблем «Хорея Козацька».

22 февраля 2022 г. Опубликована в разделе “Текст пространства” краткая историческая справка А.И. Давыдова о недавно снесенном объекте “Дом Калашникова (Нижний Новгород, улица Черниговская, 10)”.

Рубрика “Заведующие Главлитом” пополнилась статьей “1942-1946 Коробов Николай Сергеевич“.

20 февраля 2022 г. Открылась новая рубрика “Рецепты народной кухни” в “Этнологическом музее Нижегородской области”. Опубликован материал Натальи Хазовой “Печенье кокурки. Рецепты, бытовавшие в Нижегородском Поветлужье”.

18 февраля 2022 г. Продолжается размещение описи дел № 1 фонда № 2 “Канцелярия нижегородского губернатора” в рубрике Центрального архива Нижегородской области: раздел за 1915 год.

16 февраля 2022 г. Продолжено размещение книги Н.И. Решетникова “Русско-французские созвучия: опыт толкового словаря” в подразделе “Антропологический музей”: раздел на букву П.

14 февраля 2022 г. В рубрике “Заместители заведующего Главлитом” опубликована биографическая справка “1941-1943 Галдин Петр Владимирович“.

Подраздел “Археография” пополнился статьей А.Ф. Шевцовой, вышедшей в 1981 году, “Издание произведений В.И. Ленина в листовках в первые годы Советской власти (По материалам коллекции Государственной Публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина)”.

12 февраля 2022 г. Размещена новость о выходе монографии «Историософский роман Д. С. Мережковского в перспективе ХХ века» и авторское вступление к книге.

10 февраля 2022 г. Пополнилась рубрика персоналий цензоров Российской империи: Г.С. Эрбе, В.Г. Эрдели, Ф.И. Эрдман.

8 февраля 2022 г. Работа Ю.С. Воробьёва “Научно-справочный аппарат документальных изданий научного типа (к историографии вопроса)” 1986 года издания пополнила подраздел “Археография”.

6 февраля 2022 г. Статья Е.И. Власовой “Отец и сын Степановы” о жителях села “Оранки” Нижегородской области опубликована в рубрике “Семейные архивы”.

4 февраля 2022 г. Продолжено размещение книги Н.И. Решетникова “Русско-французские созвучия: опыт толкового словаря” в подразделе “Антропологический музей”: раздел на букву О.

2 февраля 2022 г. Пополнился подраздел “Археография”: Н.И. Приймак “Разработка принципов научного издания произведений В.И. Ленина в 20–30-е гг.”

30 января 2022 г. Парные женские частушки под гармонь “Товарочка”, записанные в Вознесенском районе Нижегородской области, пополнили коллекцию нашего “Этнологического музея”.

28 января 2022 г. Статья Я.А. Данишевской “Старинная французская сюита: сарабанда как вокально-инструментальный жанр” размещена в подразделе “Музыкальные эпохи”. Статью сопровождает музыкальный фрагмент: Жак Шампион де Шамбоньер Сюита для клавесина ля минор Аллеманда Куранта Сарабанда Дроллери.

Первая часть (дела № 8442-9089) описи № 126 пополнила рубрику фонда № 639 “Нижегородское губернское дворянское депутатское собрание” Центрального архива Нижегородской области.

26 января 2022 г. Пополнилась рубрика “Заместители заведующего Главлитом”: “1926-1927, 1929-1931 Мордвинкин Владимир Юрьевич“.

24 января 2022 г. Опубликована статья Т.В. Кучеровой “Семья Ржига в документах и фотографиях” в подразделе “Семейные архивы”.

22 января 2022 г. Раздел на букву “Н” из книги Н.И. Решетникова “Русско-французские созвучия: опыт толкового словаря” опубликован в подразделе “Антропологический музей”.

18 января 2022 г. «Просто диво, как хорошо!» (впечатления от презентации) А.И. Давыдова опубликованы в рубрике “Вышла книга” раздела “Текст пространства”.

16 января 2022 г. Опубликованы повестки дня собраний партийного актива Горьковского городского комитета ВКП(б) за 1935 год из фондов ГОПАНО в рубрике “Нижегородская партийная организация”.

14 января 2022 г. В “Тексте музыки” размещен фрагмент раздела “Вспоминая встречи с С. Прокофьевым” из книги С.А. Самосуда “Статьи. Воспоминания. Письма” (М., 1984).

Раздел описи № 1 фонда № 2 “Канцелярия нижегородского губернатора” за 1914 год появился в рубрике Центрального архива Нижегородской области.

12 января 2022 г. Зарисовка Н.А. Лопатиной “Почтовая лестница в Торжке” опубликована в разделе “Текст пространства”.

10 января 2022 г. Новое приобретение нашего “Этнологического музея” – колядка “Коляда, коляда, уроди Бог хлебца!” (подготовила Е.В. Тихомирова).

Статья О.Ф. Козлова “Проблема отбора документов для издания в советской археографии (1950–1980-е гг.)” размещена в рубрике “Издание исторических источников”.

7 января 2022 г. Внесено изменение в материал В.Н. Нефёдова “Воинский мемориал села Поздняково” в связи с вновь выявленными данными о рядовом Н.А. Бутысине.

30 декабря 2021 г. “Бытовые фотографии севера Нижегородского края XIX – начала XX веков” опубликованы “Этнологическим музеем” сайта.

28 декабря 2021 г. Книга Вина Венгара и Ричарда Поу “Неужели я гений?” пополнила раздел “Человек и текст”.

26 декабря 2021 г. Продолжено размещение книги Н.И. Решетникова “Русско-французские созвучия: опыт толкового словаря” в подразделе “Антропологический музей”: раздел на букву М.

24 декабря 2021 г. Статья А. Шёнберга “Проблемы преподавания искусства” из сборника “Стиль и мысль” появилась в разделе “Текст музыки”.

22 декабря 2021 г. Пополнилась рубрика “Заведующие Главлитом”: “1937—1938. Самохвалов Александр Степанович“.

20 декабря 2021 г. В подразделе “Археография” размещена статья З.К. Водопьяновой “Регесты в советской археографии”.

18 декабря 2021 г. Новая часть сборника исследований и изданий источников “Тихон Макарьевский — деятель русской культуры XVII-XVIII вв. Мате­риалы к биографии” (М.-СПб., 2014) опубликована в подразделе “Источниковедение”: Н.В. Мосягина «Словарные» приемы организации материала в «Ключе» Тихона Макарьевского.

16 декабря 2021 г. Воспоминания Людмилы Старобинец-Волчек “Я благодарна маме…” опубликованы в подразделе “Семейные архивы”.

14 декабря 2021 г. Вторая часть (дела № 7513-8441) описи № 125 пополнила рубрику фонда № 639 “Нижегородское губернское дворянское депутатское собрание” Центрального архива Нижегородской области.

12 декабря 2021 г. Пополнилась рубрика “Заведующие Главлитом”: “1938-1953 Садчиков Николай Георгиевич“.

10 декабря 2021 г. Роман Роберта Пирсига “Дзен и искусство ухода за мотоциклом” размещен в разделе “Человек и текст”.

8 декабря 2021 г. Н. Коробова в “Этнологическом музее” сайта представила “Народный обрядовый праздник «Береговая мольба» в Ветлужском районе Нижегородской области“.

6 декабря 2021 г. Раздел описи дел № 1 за 1913 год фонда № 2 “Канцелярия нижегородского губернатора” размещен рубрике Центрального архива Нижегородской области.

4 декабря 2021 г. Новая “Строительная история” от А.И. Давыдова “Архитектурный комплекс бывшего Мариинского института благородных девиц в Нижнем Новгороде” опубликована в разделе “Текст пространства”.

2 декабря 2021 г. Очередная подборка биографических справок о дореволюционных цензорах: С.Г. Сакеллариу, П.П. Салманов, М.А. Салтыков.

29 ноября 2021 г. Статья Т.Н. Пятницкой “Трапезная с церковью Рождества Пресвятой Богородицы Тихвинского Введенского девичьего монастыря. Исследования 2018 года” размещена в разделе “Текст пространства”.

27 ноября 2021 г. Первая часть (дела № 6501-7512) описи № 125 пополнила рубрику фонда № 639 “Нижегородское губернское дворянское депутатское собрание” Центрального архива Нижегородской области.

25 ноября 2021 г. Опубликованы повестки дня собраний партийного актива Горьковского городского комитета ВКП(б) за 1989 год из фондов ГОПАНО в рубрике “Нижегородская партийная организация”.

23 ноября 2021 г. Размещен раздел описи № 1 фонда № 2 “Канцелярия нижегородского губернатора” за 1912 год в рубрике Центрального архива Нижегородской области.

21 ноября 2021 г. Пополнилась рубрика персоналий цензоров Российской империи: М.А. Толстой, Ф.М. Толстой.

19 ноября 2021 г. Продолжено размещение книги Н.И. Решетникова “Русско-французские созвучия: опыт толкового словаря” в подразделе “Антропологический музей”: раздел на букву Л.

17 ноября 2021 г. Том третий (дела 4285-6500а за 1855-1918 гг.) описи № 124 фонда № 639 “Нижегородское губернское дворянское депутатское собрание” представлен в рубрике Центрального архива Нижегородской области.

15 ноября 2021 г. “Таусенка (Пышка да лепёшка)” в “Этнологическом музее Нижегородской области”.

13 ноября 2021 г. Новая часть сборника исследований и изданий источников “Тихон Макарьевский — деятель русской культуры XVII-XVIII вв. Мате­риалы к биографии” (М.-СПб., 2014) опубликована в подразделе “Источниковедение”: “Трегубовская степенная книга“.

11 ноября 2021 г. Повестки дня собраний партийного актива Горьковского городского комитета ВКП(б) за 1986 год из фондов ГОПАНО пополнили рубрику “Нижегородская партийная организация”.

9 ноября 2021 г. Раздел описи дел № 1 за 1911 год фонда № 2 “Канцелярия нижегородского губернатора” размещен рубрике Центрального архива Нижегородской области.

7 ноября 2021 г. Группа дореволюционных цензоров, включающая М.Я. Фока, А.Д. Фомина, А.Э. Форкампфа-Лауэ, появилась в разделе “Цензура и текст”.

5 ноября 2021 г. Продолжено размещение книги Н.И. Решетникова “Русско-французские созвучия: опыт толкового словаря” в подразделе “Антропологический музей”: раздел на букву К.

3 ноября 2021 г. Опубликована статья А.И. Давыдова “Домовладение № 8 по улице Провиантской в Нижнем Новгороде. Историко-культурная характеристика” в разделе “Текст пространства”.

1 ноября 2021 г. Продолжаем размещение описей дел фонда № 639 “Нижегородское губернское дворянское депутатское собрание” Центрального архива Нижегородской области: вторая часть (дела № 2376-4284 за 1820-1855 гг.) описи № 124.

30 октября 2021 г. Пополнилась коллекция нашего “Этнологического музея Нижегородской области” текстом народной песни “Туман яром“.

28 октября 2021 г. Новая часть сборника исследований и изданий источников “Тихон Макарьевский — деятель русской культуры XVII-XVIII вв. Мате­риалы к биографии” (М.-СПб., 2014) опубликована в подразделе “Источниковедение”: “Материалы к составлению Летописца 1703 г.” с приложением теста “Сказание о нашествии Степана Разина на Желтоводский монастырь” (подготовка А.В. Сиренова).

26 октября 2021 г. Опубликована работа Е.Н. Виноградовой “Красное здание (история старинного нижегородского дома)” в подразделе “Семейные архивы”.

24 октября 2021 г. Размещена опись № 1 фонда № 759 “Новоусадское вотчинное правление графини Скавронской М.И. (1738-1740), гр. Воронцова М.И. (1744-1760), гр. Скавронского П.М. (1784-1788), гр. Литта Е.В. (1800-1823), князя Багратион Е.П. (1830-1848) Арзамасского уезда Нижегородской губернии” в рубрике Центрального архива Нижегородской области.

22 октября 2021 г. Опубликованы повестки дня собраний партийного актива Горьковского городского комитета ВКП(б) за 1985 год из фондов ГОПАНО в рубрике “Нижегородская партийная организация”.

20 октября 2021 г. К 75-летию со дня рождения Валерия Павловича Макарихина в разделе “Историография” опубликован материал “Из воспоминаний о В.П. Макарихине“.

18 октября 2021 г. Опубликована статья А.И. Давыдова о практически уничтоженном объекте культурного наследия “Дом Чегодаева в Нижнем Новгороде. Историко-культурная характеристика” в разделе “Текст пространства”.

16 октября 2021 г. Раздел описи дел № 1 за 1910 год фонда № 2 “Канцелярия нижегородского губернатора” размещен рубрике Центрального архива Нижегородской области.

14 октября 2021 г. В день Покрова богородицы, когда забирали в армию, “Рекрутские частушки” пополнили отдел фольклора “Этнологического музея” нашего сайта.

12 октября 2021 г. Новые персоналии в рубрике дореволюционных цензоров: И. Рогальский, Л.Л. Роде , Н.В. Родзянко.

10 октября 2021 г. Продолжено размещение книги Н.И. Решетникова “Русско-французские созвучия: опыт толкового словаря” в подразделе “Антропологический музей”: раздел на букву И.

8 октября 2021 г. Опубликована статья О.Г. Гайдаша и Е.В. Чуйкиной “Задерновка археологического раскопа по «фэншую»” в подразделе “Археология”.

6 октября 2021 г. Открыли новую рубрику для размещения описей дел фонда № 639 “Нижегородское губернское дворянское депутатское собрание” Центрального архива Нижегородской области. Читатели могут ознакомиться первой частью (дела № 1-2375 за 1785-1820 гг.) описи № 124.

4 октября 2021 г. Повестки дня собраний партийного актива Горьковского городского комитета ВКП(б) за 1984 год из фондов ГОПАНО пополнили рубрику “Нижегородская партийная организация”.

2 октября 2021 г. Новый хит в рубрике “Нижегородские народные песни”: “Вы послушайте, ребята“.

30 сентября 2021 г. Статьей А.В. Сиренова “К изучению источников и методов работы Тихона Макарьевского: биография Александра Невского” продолжена публикация сборника исследований и изданий источников “Тихон Макарьевский — деятель русской культуры XVII-XVIII вв. Мате­риалы к биографии” (М.-СПб., 2014).

28 сентября 2021 г. Пополняется коллекция биографических справок о цензорах Российской империи в разделе “Цензура и текст”: Н.П. Савицкий, П.Ф. Савицкий, А.А. Садовский.

26 сентября 2021 г. Раздел на букву “З” из книги Н.И. Решетникова “Русско-французские созвучия: опыт толкового словаря” опубликован в подразделе “Антропологический музей”.

24 сентября 2021 г. Размещена опись № 2 фонда № 1399 “Городецкое вотчинное правление Паниных, с. Городец, Балахнинского уезда” Центрального архива Нижегородской области в разделе “Архивы и текст”.

22 сентября 2021 г. Глава IX “Партийные кадры на идеологическом фронте” из книги “Руководящие кадры РКП (большевиков) и их распределение” пополнила подраздел “История государственного управления после 1917 г.”.

20 сентября 2021 г. “Я хожу, хожу, похаживаю” в “Этнологическом музее Нижегородской области”.

18 сентября 2021 г. Опубликованы повестки дня собраний партийного актива Горьковского городского комитета ВКП(б) за 1983 год из фондов ГОПАНО в рубрике “Нижегородская партийная организация”.

16 сентября 2021 г. Глава IV о русских одноактных операх конца XIX века из книги А.А. Гозенпуда “Русский оперный театр на рубеже XIX – XX веков” (М., 1974) размещена в подразделе “Музыкальные эпохи”.

14 сентября 2021 г. Новая часть сборника исследований и изданий источников “Тихон Макарьевский — деятель русской культуры XVII-XVIII вв. Мате­риалы к биографии” (М.-СПб., 2014) опубликована в подразделе “Источниковедение”: Опись библиотеки Макарьевского Желтоводского монастыря 1702 г. (Подготовка текста и комментарии А.В. Сиренова и П.В. Чеченкова).

12 сентября 2021 г. Раздел описи дел № 1 за 1909 год фонда № 2 “Канцелярия нижегородского губернатора” размещен рубрике Центрального архива Нижегородской области.

10 сентября 2021 г. В виртуальном “Музее С.Л. Агафонова” опубликован материал “К 110-летию со дня рождения Святослава Леонидовича Агафонова“, который знакомит читателей с рукописным мини-журналом «Огонёк», выпускавшимся 12-летним Святославом.

8 сентября 2021 г. Повестки дня собраний партийного актива Горьковского городского комитета ВКП(б) за 1982 год из фондов ГОПАНО пополнили рубрику “Нижегородская партийная организация”.

6 сентября 2021 г. Новая подборка справок в рубрике персоналий дореволюционных цензоров: К.Э.Я. Напиерский, Насокин, В.П. Неелов.

4 сентября 2021 г. Продолжено размещение книги Н.И. Решетникова “Русско-французские созвучия: опыт толкового словаря” в подразделе “Антропологический музей”: раздел на букву Ж.

2 сентября 2021 г. к 76-й годовщине окончания Второй Мировой войны в разделе “Текст пространства” А.И. Давыдов представил “Мемориал победы в городе Кашине Тверской области“.

31 августа 2021 г. Песня “Гуляла я в садочке”, записанная в Бутурлинском районе Нижегородской области, опубликована виртуальным “Этнологическим музеем Нижегородской области”.

29 августа 2021 г. Продолжено размещение книги Г.В. Шумейко “Из летописи старой площади: исторический очерк” (М., 1996) разделом “Тетрадь II. Старая площадь. В немом свидетельстве тех лет: 1939, 1956, 1991“.

27 августа 2021 г. Фрагмент книги Ю. Чугунова “Эволюция гармонического языка джаза” (М., 1997) под названием “Гармония доджазовых жанров (уорк-сонги, спиричуэлы, рэгтаймы, песенные и танцевальные жанры, маршевая музыка конца XIX века)” размещен в подразделе “Музыкальные эпохи.”

25 августа 2021 г. Продолжаем публиковать сборник исследований и изданий источников “Тихон Макарьевский — деятель русской культуры XVII-XVIII вв. Мате­риалы к биографии” (М.-СПб., 2014). Теперь можно ознакомиться со статьей П.В. Чеченкова “Документы из фонда Макарьевского Желтоводского монастыря об эпохе архимандрита Тихона“.

23 августа 2021 г. Размещена опись № 3 “Планы земельных участков Балахнинского уезда. 1850-1915 гг.” фонда № 829 “Нижегородская губернская чертежная” Центрального архива Нижегородской области.

21 августа 2021 г. Опубликованы повестки дня собраний партийного актива Горьковского городского комитета ВКП(б) за 1981 год из фондов ГОПАНО в рубрике “Нижегородская партийная организация”.

19 августа 2021 г. Новый “экспонат” в “Этнологическом музее Нижегородской области”: свадебная песня “Во горенке во новой, во новой”, записанная в Пильненском районе Нижегородской области.

17 августа 2021 г. Продолжаем знакомить читателя с избранными страницами книги С.К. Богоявленского “Московский приказный аппарат и делопроизводство XVI–XVII веков”. Сегодня глава “О пушкарском приказе”.

15 августа 2021 г. Новые имена в рубрике персоналий дореволюционных цензоров: И.Г. Шафир, А.В. Шашкин, А. Шведов.

13 августа 2021 г. Раздел на букву “Е” из книги Н.И. Решетникова “Русско-французские созвучия: опыт толкового словаря” опубликован в подразделе “Антропологический музей”.

11 августа 2021 г. Начинаем публиковать редкий сборник исследований и изданий источников “Тихон Макарьевский — деятель русской культуры XVII-XVIII вв. Мате­риалы к биографии” (М.-СПб., 2014). Сегодня представляем вступление “От редактора“, написанное А.В. Сиреновым.

9 августа 2021 г. “Моими воспоминаниями о брате” Д.С. Александрова открылась новая рубрика, посвященная композитору А.П. Бородину, в разделе “Текст музыки”.

7 августа 2021 г. Размещен раздел описи № 1 фонда № 2 “Канцелярия нижегородского губернатора” за 1908 год в рубрике Центрального архива Нижегородской области.

5 августа 2021 г. Воспоминание Олега Барвенко “МЧПВ (Морские части пограничных войск) – 2” пополнило подраздел “Семейные архивы”.

3 августа 2021 г. Научно-исследовательский комплекс информационных блоков-персоналий “Марьина Роща. Воинский участок № 6-а”, подготовленный В.Н. Нефедовым, опубликован в разделе “Текст пространства”.

1 августа 2021 г. Часть вторая работы К.С. Станиславского “Работа актера над собой” появилась в разделе “Человек и текст”.

30 июля 2021 г. Лекции 1-4 “Путь к новой музыке” Антона Веберна размещены в разделе “Восприятие музыки”.

28 июля 2021 г. Опубликован очерк Олега Барвенко “МЧПВ (Морские части пограничных войск)” в подразделе “Семейные архивы”.

26 июля 2021 г. Историко-культурная характеристика “Жилой дом на углу улиц Малой Ямской и Шевченко в Нижнем Новгороде” опубликована в разделе “Текст пространства”.

24 июля 2021 г. Биографические справки о людях цензурного ведомства Российской империи Л. Элкане, А.С. Элленбогене, Л.Ф.Г. Эльснере в разделе “Цензура и текст”.

22 июля 2021 г. Продолжено размещение книги М.Н. Тихомирова и А.В. Муравьев “Русская палеография”. Представлен раздел “Основные черты актовых документов“.

20 июля 2021 г. Опубликованы повестки дня собраний партийного актива Горьковского городского комитета ВКП(б) за 1980 год из фондов ГОПАНО в рубрике “Нижегородская партийная организация”.

18 июля 2021 г. Раздел на букву “Д” из книги Н.И. Решетникова “Русско-французские созвучия: опыт толкового словаря” опубликован в подразделе “Антропологический музей”.

16 июля 2021 г. Размещаем полную версию книги Р.Б. Фуллера «Синергетика. Исследование в геометрии мышления» на английском языке.

14 июля 2021 г. Пополняем Глоссарий сайта, раздел “Археография”. Вниманию читателе предложена статья из издания “Большая энциклопедия: в шестидесяти двух томах” (М.: Терра, 2006).

12 июля 2021 г. Завершается размещение описи № 1 фонд № 829 “Нижегородская губернская чертежная. Межевой архив”. Представлен раздел с описанием дел № 916-989 по Сергачскому уезду (1784-1915 гг.) в рубрике Центрального архива Нижегородской области.

10 июля 2021 г. Статья В. Соколова “О принципах структурного мышления в музыке” размещена в рубрике “Интерпретация текста музыки”.

8 июля 2021 г. “Приют для детей героев” подготовил В.В. Краснов в разделе “Текст пространства”.

6 июля 2021 г. Новые имена в рубрике персоналий дореволюционных цензоров: Л. Эверс, С.С. Эгердт, О.О. Эйхельман.

4 июля 2021 г. Раздел описи документов постоянного хранения № 1 фонда № 2 “Канцелярия нижегородского губернатора” за 1907 год размещен в рубрике Центрального архива Нижегородской области.

2 июля 2021 г. Брошюра “Наши кандидаты в депутаты Верховного Совета СССР. Горьковский–Ленинский и Горьковский–Сталинский избирательные округа. (В помощь доверенному и агитатору)” (Горький, 1937) размещена в подразделе “История государственного управления после 1917 года”.

30 июня 2021 г. Глава IX и Заключение книги Е.Г. Кагарова “Культ фетишей, растений и животных в древней Греции” (СПб., 1913) пополнили раздел “Текст мифа”.

28 июня 2021 г. Продолжено размещение книги М.Н. Тихомирова и А.В. Муравьев “Русская палеография”. Представлен раздел “Метод датировки рукописей“.

26 июня 2021 г. Новинка в рубрике “Нижегородские народные песни”: Александровска берёза (обрядовая троичная).

24 июня 2021 г. Пополняем Глоссарий сайта, раздел “Археография”. Вниманию читателе предложены стати из изданий: Булыко А.Н. “Большой словарь иностранных слов” (М., 2006) и Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. “Толковый словарь русского языка” (М., 1993).

22 июня 2021 г. Научно-исследовательский комплекс информационных блоков-персоналий “Марьина Роща. Воинский участок № 5“, подготовленный В.Н. Нефедовым, опубликован в День памяти и скорби.

20 июня 2021 г. Песня “Ой, да Семик и да Троица“, записанная в с. Понетаевка Шатковского района Нижегородской области, представлена в “Этнологическом музее” сайта.

18 июня 2021 г. Статья А.В. Луначарского “Бетховен и современность” размещена в разделе “Текст музыки”.

16 июня 2021 г. Опубликованы повестки дня собраний партийного актива Горьковского городского комитета ВКП(б) за 1979 год из фондов ГОПАНО в рубрике “Нижегородская партийная организация”.

14 июня 2021 г. Историческая записка к проекту реставрации объекта культурного наследия – водяной мельницы XIX века из деревни Рябиновка Ковернинского района Нижегородской области размещена в рубрике “Музей под открытым небом на Щелоковском хуторе (Нижний Новгород)” раздела “Текст музея”.

12 июня 2021 г. Продолжено размещение описи № 1 фонд № 829 “Нижегородская губернская чертежная. Межевой архив”. Представлен раздел с описанием дел № 897а-915 по Семеновскому уезду (1785-1902 гг.) в рубрике Центрального архива Нижегородской области.

10 июня 2021 г. Раздел на букву “Г” из книги Н.И. Решетникова “Русско-французские созвучия: опыт толкового словаря” опубликован в подразделе “Антропологический музей”.

8 июня 2021 г. Биографические справки о людях цензурного ведомства Российской империи К. Тиле, А.П. Титове, А.Н. Тихомандрицком в разделе “Цензура и текст”.

6 июня 2021 г. Зарисовка Л.А. Островского на нижегородскую тему “Встречи с бывшим диктатором” представлена в подразделе “Семейные архивы”.

4 июня 2021 г. Опубликована новая из Материалов к энциклопедическому словарю “Цензура в России“: Инспекторский надзор за типографиями и книжной торговлей.

2 июня 2021 г. Продолжено размещение описи № 1 фонда № 2 “Канцелярия нижегородского губернатора” Центрального архива Нижегородской области: 1906 год.

31 мая 2021 г. “Деревянное зодчество Водлозерья. Опыт изучения, сохранения и реставрации” в разделе “Текст пространства”.

29 мая 2021 г. Глава VIII третьей части книги Е.Г. Кагарова “Культ фетишей, растений и животных в древней Греции” (СПб., 1913) пополнила раздел “Текст мифа”.

Продолжилась публикация книги Н.И. Решетникова “Русско-французские созвучия: опыт толкового словаря” в подразделе “Антропологический музей”. Представляем слова на букву В.

27 мая 2021 г. Лирическая песня “Во беседе сидела” опубликована в “Этнологическом музее сайта”.

Продолжена публикация персональных данных о дореволюционных цензорах: В.К. Хонякевич, Г. Хорасанджианц, С.И. Хржановский.

25 мая 2021 г. Правила издания произведений В.И.Ленина, сформулированные в Предисловии ко 2-му изданию “Ленинского Сборника” (М.-Л., 1929), размещены в подразделе “Археография”.

Продолжено размещение описи № 1 фонд № 829 “Нижегородская губернская чертежная. Межевой архив”. Представлены страницы с описанием дел № 895-897 по Починковскому уезду (1784-1915 гг.) в рубрике Центрального архива Нижегородской области.

23 мая 2021 г. Книга С. Смоленский ““Мусикийская грамматика” Н. Дилецкого” представлена в подразделе “Музыкальные эпохи.”

Публикация “Райнер Мария Рильке, Борис Пастернак, Марина Цветаева. Письма 1926 года” появилась в разделе “Человек и текст”.

21 мая 2021 г. Пятая часть “Грамоты конца XIV – начала XVI в.” и Заключение монографии С.М. Каштанова “Очерки русской дипломатики” (М., 1970) представлены в подразделе “Дипломатика”.

Новая подборка биографических справок о цензорах Российской империи в разделе “Цензура и текст”: Н.Ф. Хитрово, С.Х. Ходак, И.Я. Ходани.

19 мая 2021 г. Продолжилась публикация книги Н.И. Решетникова “Русско-французские созвучия: опыт толкового словаря” в подразделе “Антропологический музей”. Представляем слова на букву Б.

17 мая 2021 г. Накануне Международного дня музеев размещены Материалы XVII Всероссийской научно-практической конференции (Москва, 17-8 марта 2017 г.) “Научно-исследовательская работа в музее” в разделе “Текст музея”.

Историческая пеня “Соловей кукушку уговаривал” из села Николаевка Первомайского района опубликована “Этнологическим музеем” нашего сайта.

15 мая 2021 г. Научно-исследовательский комплекс информационных блоков-персоналий “Марьина Роща. Воинский участок № 10“, подготовленный В.Н. Нефедовым, опубликован в разделе “Текст пространства”.

Продолжено размещение описи № 1 фонда № 2 “Канцелярия нижегородского губернатора” Центрального архива Нижегородской области: 1905 год.

13 мая 2021 г. Полемические заметки Н.И. Решетникова “Исторические корни русской традиционной культуры” опубликованы в разделе “Текст музея”.

Новая статья в проекте “Цензура в России. Материалы к энциклопедическому словарю“: Закон 12 мая 1862 г. высочайше утвержденные временные правила по цензуре.

11 мая 2021 г. Отрывок “Жизнь и музыка во время войны” из книги “Кирилл Кондрашин рассказывает о музыке и жизни”, подготовленной В. Ражниковым на основе устных рассказов музыканта, пополнил подраздел “Музыкальные эпохи”.

Зарисовка Л.А. Островского “В солярии, под ярким солнцем” представлена в подразделе “Семейные архивы”.

9 мая 2021 г. Опубликованы дневниковые записи Г.Е. Изюмова, преподавателя ряда горьковских вузов, которые он вел с октября 1941-го по декабрь 1945-го года в подразделе “Семейные архивы”.

Научно-исследовательский комплекс информационных блоков-персоналий “Марьина Роща. Воинский участок № 8”, подготовленный В.Н. Нефедовым, опубликован в разделе “Текст пространства”.

7 мая 2021 г. Повесть Ивана Катаева “Ленинградское шоссе” размещена в разделе “Человек и текст”.

5 мая 2021 г. Опубликована статья Н.А. Лопатиной “Крестовоздвиженская часовня в Торжке” в разделе “Текст пространства”.

3 мая 2021 г. Продолжено размещение описи № 1 фонд № 829 “Нижегородская губернская чертежная. Межевой архив”. Представлены страницы с описанием дел № 887-894 по Перевозскому уезду (1784-1791 гг.) в рубрике Центрального архива Нижегородской области.

Глава VII третьей части книги Е.Г. Кагарова “Культ фетишей, растений и животных в древней Греции” (СПб., 1913) пополнила раздел “Текст мифа”.

1 мая 2021 г. Пополнение рубрики дореволюционных цензоров: В.Я. Ханыков, И.Б. Херсонский, Л.Б. Хиддекель.

30 апреля 2021 г. Продолжено размещение описи № 1 фонда № 2 “Канцелярия нижегородского губернатора” Центрального архива Нижегородской области: 1904 год.

В подразделе “Археография” размещены Правила издания документов, принятые Научно-издательским совещанием при Петроградском отделении Главного управления архивным делом 15 сентября 1919 г.

28 апреля 2021 г. Свадебная песня “По вольному воздуху”, записанный в Лукояновском районе Нижегородской области, опубликован “Этнологическим музеем” сайта.

Статья А. Н. Сохор “Социальная обусловленность музыкального мышления и восприятия” размещена в подразделе “Восприятие музыки”.

26 апреля 2021 г. Зарисовка Л.А. Островского “Каменный век в эпоху Ренесанса” представлена в подразделе “Семейные архивы”.

24 апреля 2021 г. Опубликована статья В.А.Притчиной “Набойные доски и набоечные ткани в коллекции Тотемского музейного объединения” в разделе “Текст музея”.

Новые имена дореволюционных цензоров в рубрике персоналий раздела “Цензура и текст”: И.Е. Шад, М.З.Ш. Шамилев, А.А. Шан-Гирей.

22 апреля 2021 г. Продолжено размещение описи № 1 фонда № 2 “Канцелярия нижегородского губернатора” Центрального архива Нижегородской области: 1903 год.

Глава VI второй части книги Е.Г. Кагарова “Культ фетишей, растений и животных в древней Греции” (СПб., 1913) пополнила раздел “Текст мифа”.

20 апреля 2021 г. Статья Т.С. Бершадской “Недоразумение, становящееся традицией (К проблеме: лады тональные – лады модальные)” размещена в подразделе “Музыкальные эпохи”.

Чжуан-Цзы “Внутренний раздел” в разделе “Человек и текст”.

18 апреля 2021 г. В Международный день охраны памятников и достопримечательных мест опубликована статья А.И. Давыдова “День памятников в год 800-летнего юбилея Нижнего Новгорода” в разделе “Текст пространства”.

Размещены Материалы XV Всероссийской научно-практической конференции (Москва, 3-4 апреля 2015 г.) “Научно-исследовательская работа в музее” в разделе “Текст музея”.

16 апреля 2021 г. Статья Е.В. Чуйкиной и О.Г. Гайдаш “«Шварёво» городище” опубликована в подразделе “Археология”.

Народный романс “Искрился месяц за облаками”, записанный в Сергачском районе Нижегородской области, опубликован “Этнологическим музеем” сайта.

14 апреля 2021 г. Зарисовка Льва Ароновича Островского “Послевоенные электрички” представлена в подразделе “Семейные архивы”.

Труд Эрнста Маха “Анализ ощущений и отношение физического к психологическому” размещен в разделе “Человек и текст”.

12 апреля 2021 г. Четвертая часть “Опыт дипломатической кодикологии” монографии С.М. Каштанова “Очерки русской дипломатики” (М., 1970) представлена в подразделе “Дипломатика”.

Опубликованы повестки дня собраний партийного актива Горьковского городского комитета ВКП(б) за 1978 год из фондов ГОПАНО в рубрике “Нижегородская партийная организация”.

10 апреля 2021 г. Статья Н.А. Пакшиной “Нижегородские Эвениусы” размещена в подразделе “Семейные архивы”.

Глава VI “Общение и коммуникативные процессы” книги Г. Ержемского “Психология дирижирования” пополнила подраздел “Интерпретация текста музыки”.

7 апреля 2021 г. Размещены тезисы к докладу Н.А. Воскресенского “Приемы научного издания памятников законодательства Петра Великого” из издания “Летопись занятий Археографической комиссии за 1923-1925 годы” (Л., 1926) в подразделе “Археография”.

5 апреля 2021 г. Продолжено размещение описи № 1 фонд № 829 “Нижегородская губернская чертежная. Межевой архив”. Представлены страницы с описанием дел № 853-886а по Нижегородскому уезду (1784-1926 гг.) в рубрике Центрального архива Нижегородской области.

Пополнение рубрики дореволюционных цензоров: Л. Флери, Т.Д. Флоринский, Л.Л. Фогель.

3 апреля 2021 г. Продолжено размещение книги Е.Г. Кагарова “Культ фетишей, растений и животных в древней Греции” (СПб., 1913) в разделе “Текст мифа”: Часть вторая. Глава V.

Опубликованы повестки дня собраний партийного актива Горьковского городского комитета ВКП(б) за 1976 год из фондов ГОПАНО в рубрике “Нижегородская партийная организация”.

1 апреля 2021 г. Размещена опись 2 фонда 4 “Нижегородское наместническое правление” в рубрике Центрального архива Нижегородской области.

30 марта 2021 г. Очередное пополнение в рубрике цензоров Российской империи: Б.А. Римский-Корсаков, П.П. Римский-Корсаков, А.Б. Рихтер, В.М. Рихтер.

28 марта 2021 г. Повестки дня XXVI городской партийной конференции Нижегородского горкома КПСС за 1990 г. опубликованы в рубрике “Нижегородская партийная организация”.

Третья часть “Проверка достоверности содержания актов” монографии С.М. Каштанова “Очерки русской дипломатики” (М., 1970) представлена в подразделе “Дипломатика”.

26 марта 2021 г. Продолжено размещение описи № 1 фонда № 2 “Канцелярия нижегородского губернатора” Центрального архива Нижегородской области: 1902 год.

24 марта 2021 г. Статья М.В. Садовской “История пожарных дружин поселков Большое Козино, Ляхово, Костенево. Строительство пожарной (Шуховской) вышки в пос. Ляхово” опубликована в разделе “Текст пространства”.

22 марта 2021 г. Опубликован третий выпуск сборника статей “Музей и его научные исследования” в подразделе “Текст музея”.

Сборник рассказов Эрнеста Хемингуэя “Победитель не получает ничего” размещен в разделе “Человек и текст”.

20 марта 2021 г. “Бурлацкие припевки” пополнили “Этнологический музей” сайта.

Продолжено размещение книги Е.Г. Кагарова “Культ фетишей, растений и животных в древней Греции” (СПб., 1913) в разделе “Текст мифа”: Часть вторя. Глава IV.

18 марта 2021 г. Зарисовки Льва Ароновича Островского “Мои встречи с антисемитами” представлены в подразделе “Семейные архивы”.

Продолжено размещение описи № 1 фонда № 2 “Канцелярия нижегородского губернатора” Центрального архива Нижегородской области: 1901 год.

16 марта 2021 г. Методическое пособие по адаптации музеев для слабовидящих посетителей Н.В. Потаповой “Увидеть невидимое” пополнило подраздел “Теория и практика музейной деятельности”.

Опубликованы повестки дня собраний партийного актива Горьковского городского комитета ВКП(б) за 1974 год в рубрике “Нижегородская партийная организация”.

14 марта 2021 г. Глава II “Языческая вера и ее наследие” из книги Ю. Арбатского “Этюды по истории русской музыки” (Нью-Йорк, 1956) представлена в подразделе “Музыкальные эпохи”.

Ознакомительный фрагмент романа Мариам Петросян “Дом, в котором…” размещен в разделе “Человек и текст”.

12 марта 2021 г. Продолжено размещение книги Е.Г. Кагарова “Культ фетишей, растений и животных в древней Греции” (СПб., 1913) в разделе “Текст мифа”: Часть первая. Глава III.

Вторая часть “Изучение внутренней формы актов. Конкретные формуляры” монографии С.М. Каштанова “Очерки русской дипломатики” (М., 1970) представлена в подразделе “Дипломатика”.

10 марта 2021 г. Статья В.В. Коваля “Крепость в посёлке Лух Ивановской области. История, исследования, реконструкции” размещена в разделе “Текст пространства”.

Разделом за 1900 год продолжено размещение описи № 1 фонда № 2 “Канцелярия нижегородского губернатора” Центрального архива Нижегородской области.

8 марта 2021 г. “Масленичные песни и выкрики Нижегородской области” представляет Е.В. Тихомирова в “Этнологическом музее”.

6 марта 2021 г. Продолжаем публиковать воспоминания Нины Николаевны Галай в подразделе “Семейные архивы”. Новый очерк называется “Отрочество с переселением”.

Повестки дня XXIII городской партийной конференции Горьковского горкома КПСС за 1988 г. опубликованы в рубрике “Нижегородская партийная организация”.

4 марта 2021 г. Продолжено размещение книги Е.Г. Кагарова “Культ фетишей, растений и животных в древней Греции” (СПб., 1913) в разделе “Текст мифа”: Часть первая. Глава II.

3 марта 2021 г. Разделом за 1899 год продолжено размещение описи № 1 фонда № 2 “Канцелярия нижегородского губернатора” Центрального архива Нижегородской области.

28 февраля 2021 г. Текст песни “На речке, на речке” опубликован в рубрике “Нижегородские народные песни”.

Н. Завадская о знаменитой песне “Священная война” в разделе “Текст музыки”.

25 февраля 2021 г. Размещено пособие В.Н. Щепкина “Русская палеография” в разделе “Текст истории”.

23 февраля 2021 г. Научно-исследовательский комплекс информационных блоков-персоналий “Марьина Роща. Воинский участок № 1-А”, подготовленный В.Н. Нефедовым, опубликован в разделе “Текст пространства”.

Размышление Н.И. Решентникова “Памяти великих войн” опубликовано в разделе “Текст музея”.

21 февраля 2021 г. “Воспоминания Валерии Булычевой“, охватывающие период с 1917 по 1996 годы, опубликованы в подразделе “Семейные архивы”.

Статья Н.А. Лопатиной “Церковь Спаса Нерукотворного с колокольней в Новоторжском Борисоглебском монастыре (Львов – не Львов? Кто автор проекта Надвратной церкви?)” опубликована в разделе “Текст пространства”.

19 февраля 2021 г. Книга К.С. Станиславского “Работа актера над собой. Часть 1: Работа над собой в творческом процессе переживания” размещена в разделе “Человек и текст”.

Новые имена в рубрике дореволюционных цензоров: О. Чубарьян, В.А. Чумиков, В.П. Чурсин.

17 февраля 2021 г. Избранные нашим редактором письма В.А. Моцарта размещены в персональной рубрике композитора раздела “Текст музыки”.

Опубликованы повестки дня собраний партийного актива Горьковского городского комитета ВКП(б) за 1961 год в рубрике “Нижегородская партийная организация”.

15 февраля 2021 г. Опять начали размещать книгу Е.Г. Кагарова “Культ фетишей, растений и животных в древней Греции” (СПб., 1913) в разделе “Текст мифа”: Предисловие. Содержание. Вступление; Часть первая. Глава I.

13 февраля 2021 г. “Этнологический музей” сайта обогатился новым экспонатом: Тихомирова Е.В. “Нижегородское полотенце с тамбурной вышивкой”.

Пополнение в разделе “Человек и текст”: Макс Фрай “Большая телега”.

11 февраля 2021 г. Научно-исследовательский комплекс информационных блоков-персоналий “Марьина Роща. Воинский участок № 1”, подготовленный В.Н. Нефедовым, опубликован в разделе “Текст пространства”.

Лекции И.А. Шляпкина “Русская палеография” (СПб., 1913) размещена в соответствующей рубрике.

9 февраля 2021 г. Начали размещать монографию С.М. Каштанова “Очерки русской дипломатики” (М., 1970): часть 1 “Вопросы теории дипломатики”.

7 февраля 2021 г. Повестки дня XXIII городской партийной конференции Горьковского горкома КПСС за 1983 г. опубликованы в рубрике “Нижегородская партийная организация”.

Пополнилась рубрика персоналий цензоров Российской империи: Р.М. Четыркин, Э.Г. Чиж.

4 февраля 2021 г. Размещена третья часть с делами № 3185-3607 тома № 2 описи № 1а фонда № 4 “Нижегородское наместническое правление“.

1 февраля 2021 г. Текст песни “Не вейтеся, чайки, над морем” опубликован в рубрике “Нижегородские народные песни”.

29 января 2021 г. Новая “строительная история” от А.И. Давыдова в разделе “Текст пространства”: “Дом причта церкви Трех Святителей на улице Славянской в Нижнем Новгороде“.

27 января 2021 г. Продолжена публикация Повесток дня собраний партийного актива Горьковского городского комитета ВКП(б) в рубрике “Нижегородская партийная организация”: собрания 1960 года.

Новые имена в рубрике дореволюционных цензоров: Х.А. Чеботарев, Н.Г. Черемисинов, Н.Е. Черепанов.

23 января 2021 г. Разделом за 1898 год продолжено размещение описи № 1 фонда № 2 “Канцелярия нижегородского губернатора” Центрального архива Нижегородской области.

Глава 5 “Китай” из книги У Ген-Ир “История музыки Восточной Азии (Китай, Корея, Япония)” (СПб., 2011) с приложением видео “Цинь (Гуцинь) – Лиу Чжен Чунь” представлена в подразделе “Музыкальные эпохи”.

21 января 2021 г. Глава 25 “Природа гения” из книги Дж. Л. Коллиера “Луи Армстронг. Американский гений” пополнила подраздел “Музыкальные эпохи”. К материалу приложено видео – Концерт Луи Армстронга в Австралии 1964 г.

Открылась новая подрубрика “Теория музейного дела” в разделе “Текст музея”. Опубликован материал “О разработке научной концепции музейного объединения“.

17 января 2021 г. Размещен раздел описи № 1 фонда № 829 с делами № 797-852 (Нижегородский уезд) в рубрике Центрального архива Нижегородской области.

Роман Марселя Пруста “Обретенное время” появился в разделе “Человек и текст”.

14 января 2021 г. Повестки дня XXI городской партийной конференции Горьковского горкома КПСС за 1978 г. опубликованы в рубрике “Нижегородская партийная организация”.

Пополнилась рубрика персоналий цензоров Российской империи: Б. Циммерман, Цихориус Л.Э.

11 января 2021 г. Еще одна колядка представлена в “Этнографическом музее”: “Колядовнички-молядовнички“.

Размещена вторая часть с делами № 2415-3184 (за 1786-1790 гг.) тома № 2 описи № 1а фонда № 4 “Нижегородское наместническое правление“.

8 января 2021 г. В рубрике “Вышла книга” раздела “Текст пространства” опубликовано сообщение о выходе книги И.П. Зеленина «Усть-Качкинская свадьба» (Пермь, 2019) с приложением текста книги.

5 января 2021 г. Колядка к Новому году и Святкам “Колёдка-колёдица” в нашем “Этнографическом музее”.

Началась публикация книги Н.И. Решетникова “Русско-французские созвучия: опыт толкового словаря” в подразделе “Антропологический музей”. Представляем Предисловие и слова на букву А.

30 декабря 2020 г. Баркер Эльза “Письма Живого Усопшего. Книга о жизни вечной” в разделе “Человек и текст”.

27 декабря 2020 г. Размещена глава вторя “Улыбки и гримасы” из книги Б. Бородина “Комическое в музыке” (Екатеринбург, 2002) в подразделе “Восприятие музыки”.

24 декабря 2020 г. Первый том знаменитого труда Теодора Моммзена “История Рима” размещен в разделе “Человек и текст”.

Пополнилась рубрика персоналий цензоров Российской империи: К.Н. Церингер, В.А. Цеэ, А.А. Цехановский.

22 декабря 2020 г. Размещен раздел описи № 1 фонда № 829 с делами № 678-796 (Макарьевский уезд) в рубрике Центрального архива Нижегородской области.

Опубликованы повестки дня собраний партийного актива Горьковского городского комитета ВКП(б) за 1959 год в рубрике “Нижегородская партийная организация”.

20 декабря 2020 г. Сообщение А.И. Давыдова “Фундаментальный труд по архитектуре Твери XVII века” о книге А.М. Салимова “Архитектура Твери XVII века” с текстом заключения опубликовано в рубрике “Вышла книга” раздела “Текст пространства”.

18 декабря 2020 г. Опубликованы повестки дня собраний партийного актива Горьковского городского комитета ВКП(б) за 1958 год в рубрике “Нижегородская партийная организация”.

Шестая часть описи № 638 с делами № 3186-4059 за 1865-1917 гг. и без дат размещена в рубрике фонда № 27 “Нижегородская городская дума (1769-1917 гг.)” Центрального архива Нижегородской области в разделе “Архивы и текст”.

16 декабря 2020 г. Плясовая песня “Молодушка, моя молодая” опубликована в рубрике “Нижегородские народные песни” раздела “Текст музея”.

14 декабря 2020 г. Рассуждение С. Майкапара “Почему я решил избрать своей специальностью музыкальное искусство” из книги “Годы учения” (М., 1938) размещено в разделе “Текст музыки”.

12 декабря 2020 г. Фрагмент главы I “Ладовая организациякниги” книги М. Этингера “Раннекласическая гармония” (М., 1979) размещен в подразделе “Музыкальные эпохи”.

8 декабря 2020 г. Продолжилось размещение описей фонда № 27 “Нижегородская городская дума (1769-1917 гг.)” Центрального архива Нижегородской области в разделе “Архивы и текст”. Представлена пятая часть описи № 638 с делами № 2523-3185 за 1857-1865 гг.

Новые имена русских дореволюционных цензоров представлены в соответствующей рубрике: князь А.А. Чарторыйский, Г.К. Чарыхов.

6 декабря 2020 г. Статья А.Б. Бодэ “Деревянные церкви с каскадными покрытиями. Архитектурные решения, ареалы, аналогии” представлена в разделе “Текст пространства”.

Пополнилась рубрика персоналий цензоров Российской империи: Н.В. Цветков, А.Я. Цейтлин, П.А. Цеплин.

4 декабря 2020 г. Знаменитый роман П.И. Мельникова (Андрея Печерского) “В лесах” размещен в разделе “Человек и текст”.

Повестки дня XX городской партийной конференции Горьковского горкома КПСС за 1975 г. опубликованы в рубрике “Нижегородская партийная организация”.

2 декабря 2020 г. Статья Е.В. Чуйкиной и О.Г. Гайдаш “Редко встречающийся тип трубного колодца как памятник уральской горнозаводской цивилизации” опубликована в подразделе “Археология”.

Четвертая часть описи № 638 с делами № 1809-2522 за 1846-1860 гг. размещена в рубрике фонда № 27 “Нижегородская городская дума (1769-1917 гг.)” Центрального архива Нижегородской области в разделе “Архивы и текст”.

30 ноября 2020 г. Хороводная песня “Как по тропке, по тропинке” опубликована проектом “Этнологический музей Нижегородской области”.

“Русские богатыри – летописные и былинные” в рассуждениях И.В. Нестерова представлены в подразделе “Археография”.

28 ноября 2020 г. Продолжилось размещение описей фонда № 27 “Нижегородская городская дума (1769-1917 гг.)” Центрального архива Нижегородской области в разделе “Архивы и текст”. Представлена третья часть описи № 638 с делами № 1140-1808 за 1843-1846 гг.

26 ноября 2020 г. Опубликован опус И.В. Нестерова “Местная топонимика: происхождение и продолжительность существования”.

Новые имена русских дореволюционных цензоров представлены в соответствующей рубрике: Е.Е. Нагель, Д.И. Нагуевский, В.И. Назимов.

24 ноября 2020 г. Размещением четвертой части с делами 1498-1553 заканчиваем знакомство читателей с описью 35Б фонда 30 “Нижегородская городская управа” Центрального архива Нижегородской области.

Опубликованы повестки дня собраний партийного актива Горьковского городского комитета ВКП(б) за 1957 год в рубрике “Нижегородская партийная организация”.

22 ноября 2020 г. “Сормовские припевки (частушки под балалайку)” в “Этнологическом музее”.

20 ноября 2020 г. Открылась новая рубрика в разделе “Текст пространства”. Она посвящена городу Торжку. В ней размещена статья Н.А. Лопатииной “О раздвоении личности на одном портрете”.

Новые персоналии цензурного ведомства Российской империи в разделе “Цензура и текст”: С.С. Терентьев, С.А. Тиграниани, И.И. Тидеман.

18 ноября 2020 г. Повестки дня XIX городской партийной конференции Горьковского горкома КПСС за 1974 г. опубликованы в рубрике “Нижегородская партийная организация”.

Статья Арнольда Шенберга “Отношение к тексту”, опубликованная в 1912 году, размещена в разделе “Текст музыки”.

16 ноября 2020 г. Дополнена опись 35Б фонда 30 “Нижегородская городская управа” в рубрике Центрального архива Нижегородской области. Представлена третья часть с делами 1017-1497.

Книга В. Пенфильда Л. Робертса “Речь и мозговые механизмы” (Л., 1964) размещена в разделе “Человек и текст”.

14 ноября 2020 г. Биографические сведения о людях цензурного ведомства Российской империи Е.И. Экземплярском, Х.В. Эмаусском, В.М. Юзефовиче.

12 ноября 2020 г. Строительная история от А.И. Давыдова про “Жилой дом № 10 (литера В) по улице Ульянова в Нижнем Новгороде” опубликована в разделе “Текст пространства”.

Фрагменты главы I “Русская народная песня” из книги Т. Ливановой, М. Пекелиса, Т. Поповой “История русской музыки” (Т. I. М., 1940) размещен в подразделе “Музыкальные эпохи”.

10 ноября 2020 г. “Шёл немец по улице“, да и зашел в наш “Этнологический музей”, в подраздел “Нижегородские народные песни”.

Между тем, И.В. Нестеров, делая “Описание археографических памятников”, обнаружил, что “У старца Макария – одной загадкой меньше“.

8 ноября 2020 г. Дополнена опись 35Б фонда 30 “Нижегородская городская управа” в рубрике Центрального архива Нижегородской области. Представлена вторая часть с делами 507-1016.

Рассказ Владимира Набокова “Условные знаки” размещен в разделе “Человек и текст”.

6 ноября 2020 г. Статьей “Инспекторский надзор за типографиями и книжной торговлей” пополнились Материалы к энциклопедическому словарю “Цензура в России“.

Опубликованы повестки дня собраний партийного актива Горьковского городского комитета ВКП(б) за 1952 год в рубрике “Нижегородская партийная организация”.

4 ноября 2020 г. Началось размещение описи 35Б фонда 30 “Нижегородская городская управа” Центрального архива Нижегородской области. Представлена первая часть с делами 1-506.

Книга видного деятеля контрреформации, основателя ордена иезуитов святого Игнатия Лойолы “Духовные упражнения” пополнила раздел “Человек и текст”.

30 октября 2020 г. Новые персоналии цензурного ведомства Российской империи в разделе “Цензура и текст”: А.М. Шлезинг, Л.Г. Шлиппенбах, И.Ф. Шмидт.

28 октября 2020 г. Выпуск 21 серии материалов “Ленин в монументальном и садово-парковом искусстве” подготовлен А.И. Давыдовым для раздела “Текст пространства”.

Повестки дня XVIII городской партийной конференции Горьковского горкома КПСС за 1971 г. опубликованы в рубрике “Нижегородская партийная организация”.

26 октября 2020 г. Размещена глава “Революционная песня в русском освободительном движении” из Собрания сочинений М.С. Друскина в подразделе “Музыкальные эпохи” с музыкальной иллюстрацией в виде “Интернационала” в исполнении Ансамбля им. Александрова (1937 г.).

Закончена публикация в разделе “Текст музея” книги “Мир животных в пословицах, поговорках, приметах и повериях” (сост. Н.И. Решетников) статьей о ястребе и сопуствующими материалами.

24 октября 2020 г. Завершено размещение описи 3 фонда 570 “Нижегородская духовная консистория” в рубрике Центрального архива Нижегородской области: Дела литерные. Метрические ведомости 1896, 1915-1917 гг.

20 октября 2020 г. Продолжилось размещение описей фонда № 27 “Нижегородская городская дума (1769-1917 гг.)” Центрального архива Нижегородской области в разделе “Архивы и текст”. Представлена вторая часть описи № 638 с делами №508-1139 за 1810-1834 гг.

Новые персонажи в рубрике дореволюционных цензоров: Филарет (В.М. Дроздов), В.И. Филатьев, Б.И. Фитингоф-Шель.

18 октября 2020 г. Опубликован материал А.А. Давыдовой “Служебный корпус при доме нижегородского вице-губернатора в Нижегородском кремле” в разделе “Текст пространства”.

16 октября 2020 г. Размещена книга В.В. Бибихина “Лес (hyle) (проблема материи, история понятия, живая материя в античной и современной биологии)” (СПб.: Наука, 2011) в разделе “Человек и текст”.

Опубликованы повестки дня собраний партийного актива Горьковского городского комитета ВКП(б) за 1951 год в рубрике “Нижегородская партийная организация”.

14 октября 2020 г. Открылась новая рубрика для размещения описей фонда № 27 “Нижегородская городская дума (1769-1917 гг.)” Центрального архива Нижегородской области в разделе “Архивы и текст”. Представлена первая часть описи № 638 с делами № 1-507 за 1787-1810 гг.

12 октября 2020 г. “Туман, туман при долинке” наступил в рубрике “Нижегородские народные песни”.

Книга А.Е. Ферсмана “Занимательная геохимия” (М., 1959) как туман неожиданно появилась в разделе “Человек и текст”.

10 октября 2020 г. Стаья Л.В. Кириллиной “Барочная опера и театр ХХ века” размещена в подразделе “Музыкальные эпохи”.

Повестки дня X и XI городских партийных конференций Горьковского горкома ВКП(б) за 1955 г. опубликованы в рубрике “Нижегородская партийная организация”.

8 октября 2020 г. Рассказ Джерома Д. Сэлинджера “Тедди” пополнил раздел “Человек и текст”.

Подборка биографических справок о дореволюционных цензорах в разделе “Цензура и текст”: Ривлин Шимон Срулевич, Рижский Иван Степанович, Рикорд Петр Иванович.

6 октября 2020 г. Новая страница книги “Мир животных в пословицах, поговорках, приметах и повериях”, которую мы публикуем в разделе “Текст музея”, посвящена щуке.

Размещена опись дел № 35в фонда № 30 “Нижегородская городская управа” Центрального архива Нижегородской области в разделе “Архивы и текст”.

4 октября 2020 г. Опубликованы повестки дня собраний партийного актива Горьковского городского комитета ВКП(б) за 1950 год в рубрике “Нижегородская партийная организация”.

2 октября 2020 г. Новые персоналии цензурного ведомства Российской империи в разделе “Цензура и текст”: И.И. Татищев, О.П. Твардовский, К.Г. Теодориди.

30 сентября 2020 г. Размещена пятая часть (дела № 6199 – 6405) тома 2 описи 35 фонда 30 “Нижегородская городская управа” в рубрике Центрального архива Нижегородской области.

Повестки дня VIII и IX городских партийных конференций Горьковского горкома ВКП(б) от 6-8 сентября 1952 г. опубликованы в рубрике “Нижегородская партийная организация”.

28 сентября 2020 г. Продолжилось размещение описи № 35а фонда № 30 “Нижегородская городская управа” Центрального архива Нижегородской области: дела № 10218-12157.

26 сентября 2020 г. Создана новая персональная рубрика в разделе “Текст музыки”, посвященная Имре Кальману. В ней представлены фрагменты главы 4 “1915 – 1927. Мировой успех” книги Веры Кальман «”Помнишь ли ты?..”: Жизнь Имре Кальмана».

Новая страница книги “Мир животных в пословицах, поговорках, приметах и повериях” (М., 2016) посвящена шакалу.

24 сентября 2020 г. Книга Джеймса Фрэзера “Золотая ветвь” теперь есть в разделе “Человек и текст”.

Первая часть раздела “Макарьевский уезд” (дела № 616-677) описи № 1 фонда № 829 “Нижегородская губернская чертежная. Межевой архив” пополнила рубрику Центрального архива Нижегородской области.

22 сентября 2020 г. Продолжилось размещение описи № 35а фонда № 30 “Нижегородская городская управа” Центрального архива Нижегородской области: дела № 8199-10217.

20 сентября 2020 г. Началось размещение описи № 35а фонда № 30 “Нижегородская городская управа” Центрального архива Нижегородской области: дела № 6406-8198.

Опубликованы воспоминания Н.Н. Галай “Военные будни тыла (Картинки из детства)” в подразделе “Семейные архивы”.

18 сентября 2020 г. Продолжилось размещение тома № 2 описи № 35 фонда № 30 “Нижегородская городская управа” Центрального архива Нижегородской области: дела № 4878 – 5538.

Пополнилась рубрика персоналий цензоров Российской империи: К.Ф. Ожаровский, А.Н. Оленин, В.И. Охорович.

16 сентября 2020 г. “Повесть о Брунцвике” размещена в рубрике “Круг чтения средневекового человека”.

14 сентября 2020 г. Историческая пеня “Соловей кукушку уговаривал” опубликована “Этнологическим музеем” нашего сайта.

Опубликована повестка дня VII городской партийной конференции Горьковского горкома ВКП(б) от 29-30 июля 1950 г. в подразделе “Нижегородская партийная организация”.

12 сентября 2020 г. Продолжилось размещение тома № 2 описи № 35 фонда № 30 “Нижегородская городская управа” Центрального архива Нижегородской области: дела № 4302 – 4877.

10 сентября 2020 г. Сборник статей заочной конференции 2020 года, проведённой на базе Московского государственного института культуры “Научно-исследовательская работа в музее. Музейный предмет и научно-исследовательская работа музея. Комплектование. Изучение. Использование” опубликован в рубрике “Конференции и научные семинары в музеях”.

Глава “Проблемы типологии стилей” из учебного пособия Е.В. Назайкинского “Стиль и жанр в музыке” (М., 2003) размещена в рубрике “Интерпретация текста музыки”.

8 сентября 2020 г. Размещена первая часть (дела № 3718 – 4301) тома 2 описи 35 фонда 30 “Нижегородская городская управа” в рубрике Центрального архива Нижегородской области.

Очередная подборка биографических справок о дореволюционных цензорах: А.А. Федотов-Чеховский, Е.М. Феоктистов, Ф.А. Фехт.

6 сентября 2020 г. Опубликована историческая справка А.А. Давыдовой “Александровский дворянский институт в Нижнем Новгороде. Строительная история” в разделе “Текст пространства”.

“Cказание о куре и лисице” размещено в рубрике “Круг чтения средневекового человека”.

4 сентября 2020 г. Свадебная песня “Ты девочка-краса” опубликована в рубрике “Нижегородские народные песни”.

Глава “Детский лепет” из книги В.В. Бибихина “Слово и событие”размещена в разделе “Человек и текст”.

2 сентября 2020 г. Пополнилась рубрика персоналий цензоров Российской империи: М.И. Реммих, И.Я. Решка (Решко), С.Д. Ржевский.

1 сентября 2020 г. Размещена первая часть с делами № 1246-2109 (за 1784-1786 гг.) тома № 2 описи № 1а фонда № 4 “Нижегородское наместническое правление“.

30 августа 2020 г. Новинка в рубрике “Нижегородские народные песни”: “Мы только вступили на польску границу“.

28 августа 2020 г. Размещена глава V “Импровизация: единство канона и индивидуальности” из книги Е.Г. Мещериной “Музыкальная культура средневековой Руси” в подразделе “Музыкальные эпохи”.

26 августа 2020 г. Статья Е.В. Чуйкиной и О.Г. Гайдаш “«Потерянное» городище или продолжение следует…” опубликована в разделе “Археология”.

24 августа 2020 г. Очередная подборка биографических справок о дореволюционных цензорах: А.Г. Швакловский, К.И. Шилинг, А.С. Шишков.

22 августа 2020 г. Статья о чибисе продолжила публикацию в разделе “Текст музея” книги “Мир животных в пословицах, поговорках, приметах и повериях” (сост. Н.И. Решетников).

20 августа 2020 г. Шуточная плясовая песня “Посею лебеду на берегу” опубликована в рубрике “Нижегородские народные песни”.

18 августа 2020 г. Продолжилось размещение тома № 2 описи № 3 фонда № 570 “Нижегородская духовная консистория” Центрального архива Нижегородской области: дела № 2259 – 2335 за 1916 – 1918 гг.

16 августа 2020 г. Пополнение в рубрике “Восприятие музыки”: статья Г.А. Орлова “Временные характеристики музыкального опыта. Неодномерность восприятия”.

14 августа 2020 г. Заметка Е.Н. Смирнова и Н.Е. Смирнова “Нижегородский Нестор” опубликована в подразделе “Историография”.

12 августа 2020 г. Разделом за 1897 год пополнилась рубрика описи № 1 фонда № 2 “Канцелярия Нижегородского Губернатора” Центрального архива Нижегородской области.

10 августа 2020 г. Новые персоналии цензурного ведомства Российской империи в разделе “Цензура и текст”: А.П. Таль, К.Ф. Таннер, Д.А. Тарабердеев.

8 августа 2020 г. Материал “Воинские мемориалы в городах Володарске и Макарьеве” подготовил А.И. Давыдов для раздела “Текст пространства”.

6 августа 2020 г. Продолжение тома 1 описи 35 фонда 30 “Нижегородская городская управа” с делами № 3251 – 3717 появилось в рубрике Центрального архива Нижегородской области.

4 августа 2020 г. Раздел “Лукояновский уезд” (дела № 598а-615 за 1784-1915 гг.) описи № 1 фонда № 829 “Нижегородская губернская чертежная. Межевой архив” в рубрике Центрального архива Нижегородской области.

2 августа 2020 г. Третья часть с делами № 1242-1445 (1783-1784 гг.) описи № 1а фонда 4 “Нижегородское наместническое правление” Центрального архива Нижегородской области размещена в разделе “Архивы и текст”.

30 июля 2020 г. Свадебная песня “Молодка” представлена в “Этнологическом музее” нашего сайта.

Продолжение тома 1 описи 35 фонда 30 “Нижегородская городская управа” с делами № 2612 – 3251 появилось в рубрике Центрального архива Нижегородской области.

28 июля 2020 г. Книга Эммануэля Левинаса “Время и другой. Гуманизм другого человека” теперь в разделе “Человек и текст”.

Биографические справки о деятелях цензурного ведомства дореволюционной России кн. А.П. Оболенском, П.Х. Обольянинове, В.Ф. Одоевском добавлены в раздел “Цензура и текст”.

26 июля 2020 г. Заметка И.В. Нестерова “Приключения одной инвективы” опубликована в разделе “Цензура и текст”.

24 июля 2020 г. Глава “Французская опера: Люлли — Рамо” из книги Н. Арнонкура “Музыка языком звуков” (Вена, 1982) пополнила рубрику “Музыкальные эпохи”. К материалу приложены два музыкальных фрагмета Жан-Батист Люлли-Пастораль “Ацис и Галатея” и Жан-Филипп Рамо Опера-балет “Сюрпризы любви”.

Началось размещение тома № 2 описи № 4 фонда № 570 “Нижегородская духовная консистория” Центрального архива Нижегородской области: часть 1 (дала № 1679 – 2724).

23 июля 2020 г. Раздел “Текст пространства” сообщает, что появилось “Новое исследование о времени основания Арзамаса“.

22 июля 2020 г. Статья о черепахе продолжила публикацию в разделе “Текст музея” книги “Мир животных в пословицах, поговорках, приметах и повериях” (сост. Н.И. Решетников).

20 июля 2020 г. Сборник новелл “Римские деяния” пополнил рубрику “Круг чтения средневекового человека”.

Книга Эдуарда Френкеля “Любовь и математика. Сердце скрытой реальности” размещена в разделе “Человек и текст”.

18 июля 2020 г. Продолжено размещение описи дел № 35 фонда № 30 “Нижегородская городская управа” Центрального архива Нижегородской области: третья часть с делами № 1868 – 2611.

“Мир животных в пословицах, поговорках, приметах и повериях” в разделе “Текст музея” появилась новая страничка, она посвящена червяку.

16 июля 2020 г. Открылась новая рубрика “Нижегородские народные песни” в нашем “Этнологическом музее Нижегородской области”. Опубликована песня “Как малинова река глубока“.

“Фацеции” из России XVII века размещены в рубрике “Круг чтения средневекового человека”.

14 июля 2020 г. Статьей “Цензурные учреждения в Харькове” пополнились Материалы к энциклопедическому словарю “Цензура в России“.

Рубрика персоналий дореволюционных цензоров пополнилась рядом имен: Ф.Р. Фанстиль, Б.М. Федоров, В.В. Федоров.

12 июля 2020 г. Продолжилось размещения описи № 4 фонда № 570 “Нижегородская духовная консистория” Центрального архива Нижегородской области. Размещена вторая часть тома 1 (1715-1937 гг.) с делами № 1253 – 1678.

Опубликован проект Методических рекомендаций по научному изданию архивных документов в печатном виде, подготовленный М.В. Зеленовым.

10 июля 2020 г. К выходу на русском языке книги Ларса Петтерссона «Архитектура деревянных церквей и часовен Заонежья» размещен материал в разделе “Текст пространства”.

Повесть Даниила Гранина “Место для памятника” пополнила раздел “Человек и текст”.

8 июля 2020 г. Открылась новая персональная рубрика в разделе “Текст музыки”. Она посвящена творчеству польского композитора и дерижёра К. Пендерецкого (1933 – 1920). Размещен фрагмент главы 1 «А я вам покажу, что можно иначе…» книги А. Ивашкина «Кшиштоф Пендерецкий» (М., 1983) с добавлением музыкального файла “Струнный квартет № 3 `Leaves of an unwritten diary` (`Листки ненаписанного дневника`) (2008)”.

Продолжено размещение описи дел № 35 фонда № 30 “Нижегородская городская управа” Центрального архива Нижегородской области: вторая часть с делами № 1062 – 1867.

6 июля 2020 г. Статья М.П. Ирошникова “О тексте ленинского декрета “О земле”” пополнила раздел “Источниковедение”.

4 июля 2020 г. Размещена первая часть (дела № 1 – 1 1061) описи № 35 фонда № 30 “Нижегородская городская управа” Центрального архива Нижегородской области.

Новая подборка представлена в рубрике персоналий цензоров Российской империи: Б.О. Рейт, Я.И. Рейхманберг, М.Н. Ремизов.

2 июля 2020 г. Примечания к текстам лицейских стихотворений А.С. Пушкина из Полного собрания сочинений в двадцати томах (СПб., 1999) размещены в подразделе “Археография”.

Статья Н.И. Решетникова “Платёжные книги и сотные грамоты XVI в. как исторический источник по изучению Каргополья” пополнила подраздел “Источниковедение”.

1 июля 2020 г. Рекрутские частушки “Родима мать” из Ковернинского района Нижегородской области представлены в нашем “Этнологическом музее”.

29 июня 2020 г. Глава третья «Квартет на конец времени» из книги В. Екимовского «Оливье Мессиан» с приложением музыкального фрагмента “Квартет на конец времени для кларнета, скрипки, виолончели и фортепиано”, где партию фортепиано исполняет О. Мессиан, размещена в разделе “Текст музыки”.

28 июня 2020 г. Статья Н.И. Решетникова “Каргополь и его уезд в документах Соловецкого монастыря XVI века” размещена в подразделе “Источниковедение”.

26 июня 2020 г. “Сказание о попе Савве” пополнило рубрику “Круг чтения средневекового человека”.

Открылась рубрика в разделе “Архивы и текст” для размещения описи № 4 фонда № 570 “Нижегородская духовная консистория” Центрального архива Нижегородской области. Размещена первая часть тома 1 (1715-1937 гг.) с делами № 1-1252.

24 июня 2020 г. Воспоминания Георгия Ержемского о жизни советского композитора Г.В. Свиридова в годы Великой Отечественной войны “Свиридов – солдат” размещены в разделе “Текст музыки”.

“Сентитюриха телегу продала” – об этом можно узнать от Е.В. Тихомировой в “Этнологическом музее”.

22 июня 2020 г. Дневник в письмах (12 июня 1942 – 1 августа 1944) Анны Франк “Убежище” пополнил раздел “Человек и текст”.

Книга Н.И.Решетникова “От Москвы до Русского Севера. Научные исследования в музее. Избранные сочинения” (Долгопрудный, 2019) размещена в рубрике “Теория и практика музейной деятельности“.

20 июня 2020 г. Опубликованы воспоминания Н.Н. Галай “Военные будни тыла (Картинки из детства)” о военном и послевоенном детстве в подразделе “Семейные архивы”.

18 июня 2020 г. Новая страница книги “Мир животных в пословицах, поговорках, приметах и повериях”, которую мы публикуем в разделе “Текст музея”, посвящена чайке.

Ещё одна порция персоналий дореволюционных цензоров в разделе “Цензура и текст”: Л.Н. Ильинский, М. Иманаев, Иннокентий (Смирнов И.Д.).

16 июня 2020 г. “Библиотека” цензурного раздела пополнилась статьей П.В. Батулина “Военная цензура и создание советской пограничной охраны”.

В разделе “Археография” размещена статья М.А. Цявловский “Источники текстов лицейских стихотворений [А.С. Пушкина]”.

14 июня 2020 г. Пополнились Материалы к энциклопедическому словарю “Цензура в России” статьей “Цензурные учреждения в Риге“.

Новые персоналии в рубрике цензоров Российской империи: Г.П. Успенский, В.Н. Уточкин, К.А. Ухнаст.

12 июня 2020 г. “Повесть о рождении и похождениях царя Соломона” размещена в рубрике “Круг чтения средневекового человека”.

“Отчет Нижегородской археолого-этнологической Комиссии за 1926 г.” пополнил “Нижегородскую книжную полку” подраздела “Археология”.

10 июня 2020 г. Размещены опись дел № 1 и опись дел № 2 в рубрике “Фонд № 30. Нижегородская городская управа” Центрального архива Нижегородской области.

8 июня 2020 г. Опубликованы Список фондов Центрального архива Нижегородской области по состоянию на 01.01.2019 г. и Краткий справочник по фондам Центрального архива Нижегородской области.

6 июня 2020 г. Дневник Пушкина 1833-1835 гг. (М.-Пг., 1923) размещен в день рождения писателя в разделе “Человек и текст”.

Глава 1 “До «Онегина»” из книги Е. Берлянд-Чёрной «Пушкин и Чайковский» размещена в разделе “Текст музыки”.

4 июня 2020 г. Статья А.И. Давыдова “Строительная история дома № 8 по улице Ульянова в Нижнем Новгороде” опубликована в разделе “Текст пространства”.

Новая страница книги “Мир животных в пословицах, поговорках, приметах и повериях”, которую мы публикуем в разделе “Текст музея”, посвящена цапле.

2 июня 2020 г. Продолжая подготовку ко дню рождения великого писателя, в подразделе “Археография” размещаем Предисловие “От редакции” к академическому изданию полного собрания сочинений А.С. Пушкина в 20 томах (СПб, 1999–).

“Повесть о Бове Королевиче” пополнила рубрику “Круг чтения средневекового человека”.

31 мая 2020 г. Статья О.В. Дёгтевой “Строительная история Воскресенской церкви в городе Павлово Нижегородской области” опубликована в разделе “Текст пространства”.

В разделе “Архивы и текст” продолжено размещение описей дел фонда № 30 “Нижегородская городская управа” Центрального архива Нижегородской области. Представлена опись № 39в.

29 мая 2020 г. Фрагменты из первой главы «Время» книги Т. Цареградской «Время и ритм в творчестве Оливье Мессиана» (М., 2002) размещены в разделе “Текст музыки”.

Сочинение Льва Шестова “Апофеоз беспочвенности. Опыт адогматическаго мышления” пополнило раздел “Человек и текст”.

27 мая 2020 г. Продолжено размещение описей дел фонда № 28 “Балахнинская городская дума” (1787-1917 гг.) в рубрике Центрального архива Нижегородской области: Опись № 682а.

Опубликованы повестки дня заседаний партийного актива Горьковского горкома ВКП(б) за 1949 год в рубрике “Нижегородская партийная организация”.

25 мая 2020 г. Опубликован материал “Дом купца П.А. Страхова на улице Нижегородской в городе Павлово Нижегородской области“, содержащий текст заключения об историко-культурной ценности объекта, сделанный А.В. Лисицыной.

С рассказом А. Мизгиревой “Пасха в моей семье” можно ознакомится в “Этнологическом музее”.

23 мая 2020 г. Ко дню рождения А.С. Пушкина публикуем очерк Е.Н. Виноградовой “Пушкинское общество” в подразделе “Семейные архивы”.

И.В. Нестеров подготовил для подраздела “Археография” описание рукописных книги музейной коллекции г. Торжка.

21 мая 2020 г. Повесть Л.Н. Толстого “Крейцерова соната” размещена в разделе “Человек и текст”.

Данные о дореволюционных цензорах С.И. Урсати, С.С. Уварове, Л.А. Умлауфе пополнили разделе “Цензура и текст”.

19 мая 2020 г. Русское сатирическое произведение XVII века “Сказание о крестьянском сыне” размещено в рубрике “Круг чтения средневекового человека”.

Продолжено размещение описи № 3 (Метрические книги) фонда № 570: том № 2, дела № 2167-2258 (1914-1915 гг.).

17 мая 2020 г. Опыт реконструкции традиционного праздничного русского костюма с. Шутилово Первомайского района Нижегородской области, проведенный Е.В. Тихомировой, представлен в нашем “Этнологическом музее”.

Статья Н.И. Решетникова “Проблемы музеефикации памятников Великой Отечественной войны” опубликована в рубрике “Теория и практика музейной деятельности”.

15 мая 2020 г. В разделе “Архивы и текст” открылась новая рубрика для размещения описей фонда № 30 “Нижегородская городская управа” Центрального архива Нижегородской области. Представлена опись № 39а.

Свежий материал опубликован в разделе “Текст пространства”: “Дом И.Е. Войнич-Сяноженцкого на улице Славянской в Нижнем Новгороде” – это материалы акта государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия, подготовленные А.А. Давыдовой.

13 мая 2020 г. “Сказание о древе златом и златом попугае” пополнило рубрику “Круг чтения средневекового человека”.

Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции “Музей и его научные исследования. Опыт и проблемы изучения историко-культурного наследия” (М., 2020) представлен в разделе “Текст музея”.

11 мая 2020 г. Размещен фрагмент “В годы Великой Отечественной войны” из книги И. Кунина “Н.Я. Мясковский: Жизнь и творчество в письмах, воспоминаниях, критических отзывах” (М., 1981) в разделе “Текст музыки”.

“Мемуары нижегородцев детей войны” подготовил И.В. Нестеров для подраздела “Семейные архивы”.

9 мая 2020 г. Научно-исследовательский комплекс “Воинские мемориалы в Марьиной Роще” (часть 1) подготовил В.Н. Нефёдов для раздела “Текст пространства”.

Роман Даниила Гранина “Мой лейтенант” представлен в разделе “Человек и текст”.

7 мая 2020 г. Статья В.И. Иванова “Современные проблемы публикации писем периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.” размещена в рубрике “Издание исторических источников”.

Небольшую зарисовку “Блокадный хлеб. Мемуары внуков войны” подготовил И.В. Нестеров для подраздела “Семейные архивы”.

28 апреля 2020 г. Рецепты приготовления пасхи, записанные этнографами от нижегородцев, представлены в “Этнографическом музее” сайта: “Как я готовила пасху“.

Повестка дня заседания городской партийной конференции Горьковского горкома ВКП(б) 1948 года опубликована в рубрике “Нижегородская партийная организация”.

26 апреля 2020 г. Популярная русская повесть XVII века «Сказание о Еруслане Лазаревиче» размещена в рубрике “Круг чтения русского средневекового человека”.

Отрывок из книги пианиста и музыковеда М.С. Друскина «Клавирная музыка Испании, Англии, Нидерландов, Франции, Италии и Германии XVI-XVIII веков» (Часть первая. III: Инструмент. Разделы 1 и 2), касающийся истории развития клавишно-струнных инструментов в Европе, и видео пример звучания клавикорда представлены в разделе “Текст музыки”.

24 апреля 2020 г. Данные о цензорах Российской империи А.Е. Тимашеве, И.Ф. Тимковском, Р.Ф. Тимковском опубликованы в разделе “Цензура и текст”.

Продолжено размещение описи № 682 фонда 28 “Балахнинская городская дума” в рубрике Центрального архива Нижегородской области. Представлены страницы с делами № 3564-3664.

22 апреля 2020 г. Статья И.Л. Мининзона “Изменения ландшафтов Нижнего Новгорода за последние полтораста лет” опубликована в разделе “Текст пространства”.

Роман Нила Геймана “Задверье” (“Никогде”) размещен в разделе “Человек и текст”.

20 апреля 2020 г. К 150-летию В.И. Ленина вспоминаем и размещаем в подразделе “Археография” статью В.В. Аникеева “Партийные архивы к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина и основные их задачи в области публикации документов на 1971-1975 гг.” (1971 г.).

Повестку дня заседания партийного актива за 1988 год Горьковского горкома партии, созданной В.И. Лениным, публикуем в рубрике “Нижегородская партийная организация”.

18 апреля 2020 г. Филин из “Мира животных в пословицах, поговорках, приметах и повериях” с сегодняшнего дня на сайте.

Продолжаем размещать описи фонда 4 “Нижегородское наместническое правление” Центрального архива Нижегородской области: Опись 1б.

16 апреля 2020 г. “Круг чтения русского средневекового человека XVII века” на нашем сайте расширился за счёт Басен Эзопа.

Повестка дня заседания городской партийной конференции Горьковского горкома ВКП(б) 1940 года опубликована в рубрике “Нижегородская партийная организация”.

14 апреля 2020 г. Цензоры Российской империи жаждут, чтобы наш читатель узнал их. Сегодня это Е.А. Шелехов, Б.Н. Шеншин и Б.Б. Шереметев.

12 апреля 2020 г. “Воспоминания моей бабушки” от А. Суворкиной опубликованы в рубрике “Календарные праздники и ритуалы“.

Раздел “Человек и текст” пополнился эпической поэмой “Одиссея“, приписываемой Гомеру.

10 апреля 2020 г. Утка сошла со страниц книги “Мир животных в пословицах, поговорках, приметах и повериях” в “Открытый текст” как в открытое плавание.

8 апреля 2020 г. Борис Кушнер выступает “В защиту Антонио Сальери” в подразделе “Музыкальные эпохи”. Часть 3 его речи называется “Болезнь, смерть и похороны Моцарта. Была ли тайна?“.

“Цензурные учреждения в Ревеле” – новая страница Материалов к энциклопедическому словарю “Цензура в России”.

6 апреля 2020 г. Поэма Джона Мильтона “Потерянный рай” пополнила раздел “Человек и текст”.

Новые имена в рубрике “Personalia” дореволюционной части раздела “Цензура и текст”: И.С. Орлай, В.А. Орлов, А.М. Осипов.

4 апреля 2020 г. Том 44 “Памятных записок” общественной организации ветеранов Нижнего Новгорода “Общество старых нижегородцев”. (2019 г.) занял свое место на полке.

Страницы описи № 1 фонда № 1399 “Городецкое вотчинное правление графов Орловых, Паниных” с делами № 3057-3686 за 1855-1865 гг. и без дат размещены в рубрике Центрального архива Нижегородской области.

2 апреля 2020 г. Т.В. Гусева провела двенадцатый открытый урок для поисковиков-копателей в подразделе “Археология”.

Рыцарский переводной роман “Повесть о Петре златых ключей” размещен в рубрике “Круг чтения средневекового человека”.

31 марта 2020 г. Размещена глава “Рок в СССР” из книги Алексея Козлова “Рок: истоки и его развитие” в подразделе “Музыкальные эпохи”.

Основной философский труд Артура Шопенгауэра “Мир как воля и представление” пополнил раздел “Человек и текст”.

29 марта 2020 г. “Мир животных в пословицах, поговорках, приметах и повериях” открывает для нас Н.И. Решетников с новой стороны. Со стороны трясогузки.

Ещё одна подборка цензоров Российской империи представлена в разделе “Цензура и текст”: А.А. Фитингоф-Шеель, А.К. Фойгт, И.О. Фок.

27 марта 2020 г. Опубликованы повестки дня заседаний партийного актива Горьковского горкома ВКП(б) за 1936 год в рубрике “Нижегородская партийная организация”.

Продолжаем размещать том 1 описи №1а фонда № 4 “Нижегородское наместническое правление” Центрального архива Нижегородской области: дела № 625-1241 (1781-1783 гг. ).

25 марта 2020 г. Справки о цензорах дореволюционной России Ф.Ф. Шармуа, П.И. Шахове, С.Л. Шаховском появились в рубрике “Personalia” раздела “Цензура и текст”.

Актуальные выдержки из сочинений М.Е. Салтыкова-Щедрина вновь подготовил Б.М. Пудалов для подраздела “Историография”. Продолжение 11 содержит цитаты из XVI тома “Собрания сочинений” с произведениями 1869-1887 гг.

11-я часть “Открытого текста Салтыкова-Щедрина” подготовлена Б.М. Пудаловым для подраздела “Историография”.

23 марта 2020 г. Продолжаем размещать книгу Н.И. Решетникова “Мир животных в пословицах, поговорках, приметах и повериях”. Сегодня знакомим читателей с тигром.

Юмористический фантастический роман английского писателя Дугласа Адамса “Автостопом по галактике” пополнил раздел “Человек и текст”.

21 марта 2020 г. Очерк Е.Н. Виноградовой “В начале века” о жизни в городке Семёнове опубликован в подразделе “Семейные архивы”.

Продолжаем размещение описи № 1 фонда № 1399 “Городецкое вотчинное правление графов Орловых, Паниных” в рубрике Центрального архива Нижегородской области: страницы с делами № 1935-2592а за 1841-1849 гг.

19 марта 2020 г. Размещаем сразу два материала в подразделе “Археография”. Первый теоретический: Бахтина О.Н., Керов В.В., Дутчак Е.Е. “Егда чтем, Господь к нам беседует”: к вопросу об институционализации социальной археографии.

Второй практический: Нестеров И.В. “Наследники Никона” о старопечатной книге с упоминанием с. Вельдеманова – родине патриарха Никона.

17 марта 2020 г. Данные о цензорах Российской империи О.М. Рейзнере, Е.А. Рейнботе, Ф.Х. Рейнгарде пополнили раздел “Цензура и текст”.

Размещен ознакомительный фрагмент книги английского писателя Артура Рэнсома “Ласточки и Амазонки” в разделе “Человек и текст”.

15 марта 2020 г. Опубликована статья А.И. Давыдова “Еще раз к вопросу о датировке и строителях Рождественской Строгановской церкви в Нижнем Новгороде” в разделе “Текст пространства”.

Повестка дня заседания городской партийной конференции Горьковского горкома ВКП(б) 1938 года опубликована в рубрике “Нижегородская партийная организация”.

13 марта 2020 г. Начинаем размещать том 1 описи №1а фонда № 4 “Нижегородское наместническое правление” Центрального архива Нижегородской области: дела № 1-624 (1780-1781 гг. ).

11 марта 2020 г. “Археологические головоломки” загадывает Т.В. Гусева в одиннадцатом открытом уроке для поисковиков-копателей в подразделе “Археология”.

Новые справки о дореволюционных цензорах в разделе “Цензура и текст”: Ф.И. Рахманинов, С.К. Ребров, К.-Ф. Ф. Резлер.

9 марта 2020 г. Глава “Понимание музыки и музыкальное образование” из книги Н. Арнонкура “Музыка языком звуков” (Вена, 1982) размещена в подразделе “Восприятие музыки”.

Объединенный том 42-43 “Памятных записок” Общества старых нижегородцев появился в подразделе “Семейные архивы”.

7 марта 2020 г. Открылась новая подрубрика “Фольклор села Шутилово” в разделе “Текст музея”. Опубликованы тексты песен “Уж была я молода” и “Винный ты наш колодец“.

Литературный памятник “Роспись о приданом” подготовил И.В. Нестеров для рубрики “Литература XVII в.”.

5 марта 2020 г. В рубрике “Нижегородская партийная организация” опубликованы повестки дня заседаний пленумов Горьковского горкома ВКП(б) за 1935 год.

Страницей о тетереве продолжено размещение книги Н.И.Решетникова “Мир животных в пословицах, поговорках, приметах и повериях”.

3 марта 2020 г. Опубликована статья В.В. Краснова “Первые в России: пассажирские фуникулеры (элеваторы) Нижнего Новгорода” в разделе “Текст пространства”.

Размещена статья Т.Ф. Каряевой “Опыт подготовки видовой публикации” о работе сотрудников ЦГАСА над изданием сборников документов по истории Красной Армии (1917-1920 гг.) из “Материалов семинара-совещания по публикации документальных материалов” (М., 1971) в рубрике “Теория археографии”.

1 марта 2020 г. страницы описи 1 с делами за 1850 – 1854 гг. фонда 1399 “Городецкое вотчинное правление графов Орловых, Паниных“Центрального архива Нижегородской области подставлены в разделе “Архивы и текст”.

Десятый открытый урок для поисковиков-копателей “Две судьбы в одной находке” провела Т.В. Гусева в археологическом подразделе.

27 февраля 2020 г. разделом за 1896 год с делами № 80 – 109 продолжено размещение описи № 1 фонда № 2 “Канцелярия Нижегородского губернатора” в рубрике Центрального архива Нижегородской области.

25 февраля 2020 г. Фрагменты, написанные Н. Михайловской, из книги «Мастера советской песни» (М., 1977), посвященные Б.А. Мокроусову размещены в новой рубрике “Мокроусов Б.” раздела “Текст музыки”.

“Таракан” появился в “Мире животных в пословицах, поговорках, приметах и повериях“.

23 февраля 2020 г. в разделе “Текст пространства” опубликованы Материалы Акта государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Школа, где учились будущие Герои Советского Союза А. И. Поющев, С.М. Крайнов, Ю.И. Онусайтис», расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Молодежный, д. 30 А.

Электронный научно-исследовательский мемориальный комплекс “Воинский мемориал села Семьяны” подготовил В.Н. Нефедов для раздела “Текст пространства”.

21 февраля 2020 г. Частушки о Первой мировой войне из Перевозского района Нижегородской области “звучат” в “Этнологическом музее” сайта.

В разделе “Текст музея” открылась новая рубрика “Научные исследования в музеях“. Опубликована работа Н.И. Решетникова “Первая мировая война в документах Тотемского музейного объединения”.

17 февраля 2020 г. знаменитый роман Роберта Льюиса Стивенсона “Остров сокровищ” пополнил раздел “Человек и текст”.

15 февраля 2020 г. повестка дня заседания городской партийной конференции Горьковского горкома КПСС 1968 года опубликована в рубрике “Нижегородская партийная организация”.

13 февраля 2020 г. “Мир животных в пословицах, поговорках, приметах и повериях” сегодня представляет суслик в разделе “Текст музея”.

11 февраля 2020 г. продолжено размещение описи № 1 фонда № 2 “Канцелярия Нижегородского губернатора” в рубрике Центрального архива Нижегородской области: дела за 1894 год (№ 52-68).

7 февраля 2020 г. книга А. Пятигорского “Философия одного переулка” пополнила раздел “Человек и текст”.

5 февраля 2020 г. открылась новая рубрика “Программы коммунистической партии” в подразделе “История государственного управления после 1917 г.”. Размещена программа РКП(б) 1919 года.

3 февраля 2020 г. в разделе “Текст музыки” появилась новая рубрика, посвященная Г. Рождественскому, размещены фрагменты из книги “Преамбулы” и музыкальный фрагмент: увертюра Зуппе к оперетте “Франц Шуберт”.

31 января 2020 г. И.В. Нестеров знакомит наших читателе со “Словом о благочестивом царе Михаиле” и своими размышлениями по поводу произведения в рубрике “Круг чтения средневекового человека. Литература XVII века“.

29 января 2020 г. свадебная песня “На горе-то малина” представлена в нашем “Этнологическом музее”.

27 января 2020 г. об альбоме «Павел Гусев. Скульптура в пространстве вечности» рассказано в рубрике “Вышла книга” раздела “Текст пространства”.

25 января 2020 г. биографические данные о цензорах Российской империи появились Н.П. Щеглове, И.А. Щедритском, П.С. Щепкине в коллекции персоналий раздела “Цензура и текст”.

23 января 2020 г. знаменитый роман Жюля Верна “20 000 лье под водой” пополнил раздел “Человек и текст”.

21 января 2020 г. разделом за 1836 – 1840 годы продолжилось размещение описи № 1 фонда № 1399 “Городецкое вотчинное правление графов Орловых, Паниных” в рубрике Центрального архива Нижегородской области.

19 января 2020 г. в книге “Мир животных в пословицах, поговорках, приметах и повериях” в разделе “Текст музея” появилась новая страничка, она посвящена стрекозе.

17 января 2020 г. в разделе “Текст пространства” опубликовано исследование И.Л. Мининзона “Усадьба в массиве коллективных садов: традиции и современность”.

13 января 2020 г. статья И.В. Нестерова “Шифровальщики Макарьевского монастыря” опубликована в подразделе “Археография”.

11 января 2020 г. опубликовано редакционное предисловие к сборнику научных статей по материалам вторых и третьих Дальнеконстантиновских чтений «Поволжские финны на перекрестке эпох» и его содержание в рубрике “Вышла книга” раздела “Текст пространства”.

9 января 2020 г. повестка дня заседания городской партийной конференции Горьковского горкома КПСС 1963 года опубликована в рубрике “Нижегородская партийная организация”.

7 января 2020 г. новый раздел описи № 1 с делами № 425-597 (Княгининский уезд) фонда № 829 “Нижегородская губернская чертежная. Межевой архив” Центрального архива Нижегородской области представлен в разделе “Архивы и текст”.

5 января 2020 г. страничкой о сороке продолжилась публикация книги “Мир животных в пословицах, поговорках, приметах и повериях” в разделе “Текст музея”.

3 января 2020 г. размещена статья В.М. Хевролиной “О терминологии советской археографии” из “Материалов семинара-совещания по публикации документальных материалов (М., 1971) в рубрике “Теория археографии”.

30 декабря 2019 г. опубликована статья Е.Н. Виноградовой “Дом Топорковых. Судьба старинного дома и его жителей” в разделе “Текст пространства”.

25 декабря 2019 г. Е.В. Тихомировой подготовлен текст плясовой песни “Ехал милый из Казани” для нашего “Этнологического музея”.

20 декабря 2019 г. размещен фрагмент книги Гидона Кремера “Обертоны” под названием “Viola d’amore” в рубрике “Интерпретация текста музыки”.

15 декабря 2019 г. продолжено размещение описи № 682 фонда 28 “Балахнинская городская дума” в рубрике Центрального архива Нижегородской области. Представлен раздел с делами № 3066 – 3563 за 1865 – 1905 гг.

10 декабря 2019 г. статья О.В. Дегтевой “Строительная история Спасо-Преображенской церкви в селе Вершилово Нижегородской области” опубликована в рубрике “Культовое зодчество”.

5 декабря 2019 г. опубликованы биографические справки о Г.К. Чарыхове, В.Г. Честилине, В.В. Чистякове в рубрике персоналий до 1917 года раздела “Цензура и текст”.

30 ноября 2019 г. размещена ещё одна часть описи № 682 фонда 28 “Балахнинская городская дума” в рубрике Центрального архива Нижегородской области: дела № 2494 – 3065 за 1855 – 1865 гг.

25 ноября 2019 г. шуточная песня “Родимый ты мой батюшка” представлена Е.В. Тихомировой в “Этнологическом музее” нашего сайта.

20 ноября 2019 г. том 41 “Памятных записок” Общества старых нижегородцев размещен в подразделе “Семейные архивы”.

15 ноября 2019 г. Размещен сборник Материалов XII Каргопольской научной конференции “XVII век в истории и культуре Русского Севера” (2012 г.) в рубрике “Конференции и научные семинары в музеях”.

10 ноября 2019 г. Раздел описи № 682 фонда 28 “Балахнинская городская дума” с делами № 1874-2493 за 1845-1855 гг. размещен в рубрике Центрального архива Нижегородской области.

5 ноября 2019 г. “Частушки Деревенского” опубликованы Е.В. Тихомировой в “Этнологическом музее” нашего сайта.

30 октября 2019 г. Cтатья “Цензурные учреждения в Митаве” пополнила коллекцию Материалов к энциклопедическому словарю”Цензура в России” в разделе “Цензура и текст”.

25 октября 2019 г. статья В.В. Краснов и А.А. Давыдовой “Осколок Нижегородской ярмарки: здание фильтровальной станции на Стрелке” опубликована в разделе “Текст пространства”.

20 октября 2019 г. продолжение описи № 682 фонда 28 “Балахнинская городская дума” с делами № 1428-1873 за 1839-1845 гг. размещен в рубрике Центрального архива Нижегородской области.

15 октября 2019 г. 10-я часть “Открытого текста Салтыкова-Щедрина” подготовлена Б.М. Пудаловым для подраздела “Историография”.

10 октября 2019 г. новая статья в Материалах к энциклопедическому словарю”Цензура в России” в разделе “Цензура и текст”: Цензурные учреждения в Одессе.

5 октября 2019 г. страницы описи № 682 фонда 28 “Балахнинская городская дума” с делами № 969-1427 за 1832-1839 гг. размещены в рубрике Центрального архива Нижегородской области.

30 сентября 2019 г. Избранные сочинения Н.И. Решетникова “Музей ‑ хранилище социальной памяти” обогатили раздел “Текст музея”.

25 сентября 2019 г. размещена очередная часть описи № 682 фонда 28 “Балахнинская городская дума” в рубрике Центрального архива Нижегородской области: дела № 442 – 968 за 1823 – 1832 гг.

20 сентября 2019 г. пополняются Материалы к энциклопедическому словарю”Цензура в России” в разделе “Цензура и текст”: “Цензурные учреждения в Царстве Польском”.

15 сентября 2019 г. размещена первая часть описи № 682 фонда 28 “Балахнинская городская дума” в рубрике Центрального архива Нижегородской области: дела № 1 – 441 за 1787 – 1823 гг.

10 сентября 2019 г. в разделе “Текст музыки” появилась новая рубрика, посвященная Джорджу Гершвину. В ней представлена глава “Порги и Бесс” из книги Э.И. Волынского “Джордж Гершвин” (Ленинград, 1980).

5 сентября 2019 г. начинаем размещать описи фонда 28 “Балахнинская городская дума” в рубрике Центрального архива Нижегородской области. Знакомим читателей с Предисловием.

25 августа 2019 г. повестка дня заседания городской партийной конференции Горьковского горкома КПСС 1963 года опубликована в рубрике “Нижегородская партийная организация”.

15 августа 2019 г. новый раздел описи № 1 с делами № 368-424 (Горбатовский уезд) фонда № 829 “Нижегородская губернская чертежная. Межевой архив” Центрального архива Нижегородской области представлен в разделе “Архивы и текст”.

10 августа 2019 г. размещен текст выступления К.В. Крестовской “Актуальные проблемы археографии” на семинаре-совещании по публикации документальных материалов 18-20 мая 1971 г. в подразделе “Археография”.

5 августа 2019 г. продолжено размещение описи № 1 фонда № 2 “Канцелярия Нижегородского губернатора” в рубрике Центрального архива Нижегородской области: дела за 1895 год (№ 69-79).

25 июля 2019 г. “Книга джунглей” Редьяра Киплинга пополнила раздел “Человек и текст”.

20 июля 2019 г. рубрика “Нижегородская партийная организация” обогатилась повесткой дня заседания партийной конференции Горьковского горкома КПСС за 1966 год.

15 июля 2019 г. Сегодня в “Мире животных в пословицах, поговорках, приметах и повериях” у нас сыч.